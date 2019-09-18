"Мінер" на мосту Метро п’яний, його вимоги незрозумілі – Кличко
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що колишній військовий Олексій Белько, який погрожує підірвати міст Метро, перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
Джерело: коментар журналістам мера столиці Віталія Кличка 18 вересня з місця події
Пряма мова Кличка: "Він знаходиться чи то в стані алкогольного сп’яніння, чи то наркотичного. З ним був телефонний зв'язок і можемо сказати, що він був у неадекватному стані".
Деталі: Водночас Кличко відмовився сказати, що саме вимагає Белько. Мер сказав, що вимоги Белька незрозумілі. За його словами, більше інформації про подію повідомить міністр МВС Арсен Аваков, який був учасником переговорів з "мінером".
Коли Кличко розмовляв з журналістами, бронетранспортер правоохоронців штурмував автомобіль Белька. Згодом правоохоронці затримали чоловіка. Таку інформацію "Українській правді" підтвердив Аваков.
Що передувало: Увечері озброєний чоловік зупинив авто на мосту Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" паралізований.
Всі деталі тут: Озброєний чоловік погрожує підірвати міст в Києві. Хроніка
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