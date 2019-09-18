"Минер" на мосту Метро пьяный, его требования непонятны – Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что бывший военный Алексей Белько, который угрожает взорвать мост Метро, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Прямая речь Кличко: "Он находится то ли в состоянии алкогольного опьянения, то наркотического. С ним была телефонная связь и можем сказать, что он был в неадекватном состоянии".