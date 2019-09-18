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"Минер" на мосту Метро пьяный, его требования непонятны – Кличко

Среда, 18 сентября 2019, 19:30

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что бывший военный Алексей Белько, который угрожает взорвать мост Метро, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Источник: комментарий журналистам мэра столицы Виталия Кличко 18 сентября с места происшествия

Прямая речь Кличко: "Он находится то ли в состоянии алкогольного опьянения, то наркотического. С ним была телефонная связь и можем сказать, что он был в неадекватном состоянии".

Детали: В то же время Кличко отказался сказать, что именно требует Белько. Мэр сказал, что требования Белька непонятны. По его словам, больше информации о событии сообщит министр МВД Арсен Аваков, который был участником переговоров с "минером".

В то время, когда Кличко говорил с журналистами, бронетранспортер правоохранителей штурмовал автомобиль Белька. Впоследствии правоохранители задержали мужчину. Такую информацию "Украинской правде" подтвердил Аваков.

 
фото Ельдар Сарахман УП

Что предшествовало: Вечером вооруженный мужчина остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" парализовано.

Все детали читайте в хронике "Украинской правды"

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Темы: метроКиевполицияВиталий Кличко
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