"Минер" на мосту Метро пьяный, его требования непонятны – Кличко
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Среда, 18 сентября 2019, 19:30
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что бывший военный Алексей Белько, который угрожает взорвать мост Метро, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Прямая речь Кличко: "Он находится то ли в состоянии алкогольного опьянения, то наркотического. С ним была телефонная связь и можем сказать, что он был в неадекватном состоянии".
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