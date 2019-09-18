"Минер" на мосту Метро пьяный, его требования непонятны – Кличко

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Среда, 18 сентября 2019, 19:30

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что бывший военный Алексей Белько, который угрожает взорвать мост Метро, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Прямая речь Кличко: "Он находится то ли в состоянии алкогольного опьянения, то наркотического. С ним была телефонная связь и можем сказать, что он был в неадекватном состоянии".

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Темы: метро Киев полиция Кличко


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