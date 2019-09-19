Сенцов: Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії

Колишній український політв’язень Олег Сенцов заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.

Джерело: інтерв’ю Сенцова для Hromadske.

Пряма мова: "Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії. Це не обговорюється навіть. Те ж саме "Донбаські республіки" – є штучними сателітами РФ, теж, відповідно, це частина України, я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв або бажання приєднатися до Росії.

Ми одна країна, ці території нас відторгнули, і ми ніколи з цим не погодимося....

Про все інше можна розмовляти".

Передісторія: