Сенцов: Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії

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Четвер, 19 вересня 2019, 09:08

Колишній український політв’язень Олег Сенцов заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.

Джерело: інтерв’ю Сенцова для Hromadske.

Пряма мова: "Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії. Це не обговорюється навіть. Те ж саме "Донбаські республіки" – є штучними сателітами РФ, теж, відповідно, це частина України, я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв або бажання приєднатися до Росії.

Ми одна країна, ці території нас відторгнули, і ми ніколи з цим не погодимося....

Про все інше можна розмовляти".

Передісторія:

  • Восени 2013 року в Україні почався Євромайдан, потім названий Революцією Гідності. Масові протести в лютому 2014 року завершилися зміною влади, а Росія в цей час анексувала Крим і спровокувала збройний конфлікт на сході України.
  • 10 травня 2014 року російські окупанти АРК затримали кримського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.
  • 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.
  • У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.
  • Сенцову й усім іншим звільненим політв'язням заборонили в'їзд до Росії.

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Теми: Сенцов Крим анексія


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