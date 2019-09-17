Усім "обміняним" українцям заборонили в'їзд в РФ – адвокат

Російська Федерація "довічно" заборонила в’їзд усім 35 українцям, звільненим у рамках обміну полоненими.

Джерело: коментар адвоката Дмитра Дінзе "Громадському радіо"

Пряма мова: "Усіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють…

...Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми чудово розуміємо, щодо цих людей – пожиттєва заборона на в’їзд. Не на якісь 20 років, а пожиттєво".

Цьому передувала заборона в'їжджати в РФ для журналіста Романа Сущенка, також звільненого з полону внаслідок обміну 7 вересня.

Про це йому повідомили в СІЗО "Лефортово": помилували і одночасно заборонили в’їзд на 20 років.

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