Усім "обміняним" українцям заборонили в'їзд в РФ – адвокат
Російська Федерація "довічно" заборонила в’їзд усім 35 українцям, звільненим у рамках обміну полоненими.
Джерело: коментар адвоката Дмитра Дінзе "Громадському радіо"
Пряма мова: "Усіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють…
...Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми чудово розуміємо, щодо цих людей – пожиттєва заборона на в’їзд. Не на якісь 20 років, а пожиттєво".
Цьому передувала заборона в'їжджати в РФ для журналіста Романа Сущенка, також звільненого з полону внаслідок обміну 7 вересня.
Про це йому повідомили в СІЗО "Лефортово": помилували і одночасно заборонили в’їзд на 20 років.
Нагадаємо:
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua