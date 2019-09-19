Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью России

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что не признает аннексированный Россией Крым и оккупированные территории Донбасса территорией РФ.

Источник: интервью Сенцова для Hromadske.

Прямая речь: "Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже. То же самое "Донбасские республики" – являются искусственными сателлитами РФ, тоже, соответственно, это часть Украины я никогда не признаю сепаратистских настроений или желания присоединиться к России.

Мы одна страна, эти территории нас отторгли, и мы никогда с этим не согласимся....

Обо всем остальном можно разговаривать".

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