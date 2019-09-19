Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью России

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Четверг, 19 сентября 2019, 09:08

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что не признает аннексированный Россией Крым и оккупированные территории Донбасса территорией РФ.

Источник: интервью Сенцова для Hromadske.

Прямая речь: "Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже. То же самое "Донбасские республики" – являются искусственными сателлитами РФ, тоже, соответственно, это часть Украины я никогда не признаю сепаратистских настроений или желания присоединиться к России.

Мы одна страна, эти территории нас отторгли, и мы никогда с этим не согласимся....

Обо всем остальном можно разговаривать".

Предыстория:

  • Осенью 2013 года в Украине начался Евромайдан, затем названный Революцией Достоинства. Массовые протесты в феврале 2014 года завершились сменой власти, а Россия в это время аннексировала Крым и спровоцировала вооруженный конфликт на востоке Украины.
  • 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.
  • Сенцову и всем другим освобожденным политзаключенным запретили въезд в Россию.

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Темы: Сенцов Крым аннексия


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