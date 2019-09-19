Адвокати Богдана хотіли зробити закритим суд із журналістами

Шевченківський районний суд Києва переніс підготовче засідання у справі щодо позову голови Офісу президента Андрія Богдана до журналістів.

Джерело: проект "Схеми" Радіо Свобода

Деталі: Суддя Ірина Фролова ухвалила рішення відкласти підготовче засідання у справі на 15 годину 1 жовтня, оскільки не всі сторони процесу отримали відзив на позовну заяву Богдана, який був поданий Наталією Седлецькою.

Перед засіданням адвокати Богдана просили суд заборонити ГО "Міжнародна антикорупційна асамблея" вести трансляцію, мотивуючи це тим, що в судовому процесі можуть бути розповсюджені відомості про особисте життя позивача. Головуюча суддя Ірина Фролова не задовольнила заперечення адвокатів, зазначила, що процес буде відкритим і дозволила транслювати засідання.

На думку адвоката Радіо Свобода Анатолія Попова, Богдан "готує юридичні підстави для того, щоб не спілкуватися з журналістами в Україні".

Пряма мова: "Дивно, що така публічна особа як голова Офісу президента так боїться розголосу. Інформація про його особисте життя в суді точно не буде розголошуватися, натомість йдеться про інформацію, що має значення для суспільства і тому була оприлюднена журналістами…

В Офісі президента уже відкритим текстом говорять про те, що збираються "очищати четверту владу", очевидно, що інструментом цього обрано судові позови проти журналістів. Тим більше, рішеннями суду зручно прикривати своє небажання спілкуватися з журналістами-розслідувачами, і відповідати на їхні гострі питання".

Що передувало: Позов від Богдана про захист честі і гідності надійшов до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня.

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