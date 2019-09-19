Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокати Богдана хотіли зробити закритим суд із журналістами

Четвер, 19 вересня 2019, 13:31

Шевченківський районний суд Києва переніс підготовче засідання у справі щодо позову голови Офісу президента Андрія Богдана до журналістів.

Джерело: проект "Схеми" Радіо Свобода

Деталі: Суддя Ірина Фролова ухвалила рішення відкласти підготовче засідання у справі на 15 годину 1 жовтня, оскільки не всі сторони процесу отримали відзив на позовну заяву Богдана, який був поданий Наталією Седлецькою.

Перед засіданням адвокати Богдана просили суд заборонити ГО "Міжнародна антикорупційна асамблея" вести трансляцію, мотивуючи це тим, що в судовому процесі можуть бути розповсюджені відомості про особисте життя позивача. Головуюча суддя Ірина Фролова не задовольнила заперечення адвокатів, зазначила, що процес буде відкритим і дозволила транслювати засідання.

На думку адвоката Радіо Свобода Анатолія Попова, Богдан "готує юридичні підстави для того, щоб не спілкуватися з журналістами в Україні".

Пряма мова: "Дивно, що така публічна особа як голова Офісу президента так боїться розголосу. Інформація про його особисте життя в суді точно не буде розголошуватися, натомість йдеться про інформацію, що має значення для суспільства і тому була оприлюднена журналістами…

В Офісі президента уже відкритим текстом говорять про те, що збираються "очищати четверту владу", очевидно, що інструментом цього обрано судові позови проти журналістів. Тим більше, рішеннями суду зручно прикривати своє небажання спілкуватися з журналістами-розслідувачами, і відповідати на їхні гострі питання".

Що передувало: Позов від Богдана про захист честі і гідності надійшов до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня.

Передісторія:

  • У серпні голова Офісу президента Андрій Богдан подав позов проти "Схем". Відповідачами вказані головна редакторка "Схем" Наталка Седлецька та журналісти Максим Савчук і Валерія Єгошина, а також ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
  • У позовній заяві Богдан вимагає спростувати інформацію про свої перельоти, зокрема до Російської Федерації та щодо перетинання білоруської повітряної ділянки кордону. При цьому журналісти у матеріалі в квітні 2019 року відразу навели позицію Богдана: "Як почалася війна, то я туди не літав".

"Українська правда" у Threads

Теми: Богдансуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Богдан
Корнієнко порадив Богдану йти до НАБУ щодо "зарплат у конвертах"
Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі
Богдан розповів про щомісячні зарплати "слуг" у конвертах: Платять за потрібні голосування
Останні новини
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
Усі новини...
Реклама: