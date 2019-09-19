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Адвокаты Богдана хотели сделать закрытым суд с журналистами

Четверг, 19 сентября 2019, 13:31

Шевченковский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу по иску председателя Офиса президента Андрея Богдана к журналистам.

Источник: проект "Схемы" Радио Свобода

Детали: Судья Ирина Фролова приняла решение отложить подготовительное заседание по делу на 15 часов 1 октября, поскольку не все стороны процесса получили отзыв на исковое заявление Богдана, который был подан Натальей Седлецкой.

Перед заседанием адвокаты Богдана просили суд запретить ОО "Международная антикоррупционная ассамблея" вести трансляцию, мотивируя это тем, что в процессе могут быть распространены сведения о личной жизни истца. Председательствующая судья Ирина Фролова не удовлетворила возражение адвокатов, отметила, что процесс будет открытым и позволила транслировать заседания.

По мнению адвоката Радио Свобода Анатолия Попова, Богдан "готовит юридические основания для того, чтобы не общаться с журналистами в Украине".

Прямая речь: "Удивительно, что такая публичная личность как глава Офиса президента так боится огласки. Информация о его личной жизни в суде точно не будет разглашаться, зато речь идет об информации, имеющей значение для общества, которая была обнародована журналистами...

В Офисе президента уже открытым текстом говорят о том, что собираются "очищать четвертую власть", очевидно, что инструментом этого выбраны судебные иски против журналистов. Тем более, решениями суда удобно прикрывать свое нежелание общаться с журналистами-расследователями, и отвечать на их острые вопросы".

Что предшествовало: Иск от Богдана о защите чести и достоинства поступил в Шевченковский районный суд Киева 20 августа.

Предыстория:

  • В августе председатель Офиса президента Андрей Богдан подал иск против "Схем". Ответчиками указаны главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая и журналисты Максим Савчук и Валерия Егошина, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
  • В исковом заявлении Богдан требует опровергнуть информацию о своих перелетах, в частности в Российскую Федерацию и о пересечении белорусского воздушного участка границы. При этом журналисты в материале в апреле 2019 приводили позицию Богдана: "Когда началась война, я туда не летал".

Темы: Богдансуд
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