Адвокаты Богдана хотели сделать закрытым суд с журналистами

515 просмотров
Четверг, 19 сентября 2019, 13:31

Шевченковский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу по иску председателя Офиса президента Андрея Богдана к журналистам.

Источник: проект "Схемы" Радио Свобода

Детали: Судья Ирина Фролова приняла решение отложить подготовительное заседание по делу на 15 часов 1 октября, поскольку не все стороны процесса получили отзыв на исковое заявление Богдана, который был подан Натальей Седлецкой.

Перед заседанием адвокаты Богдана просили суд запретить ОО "Международная антикоррупционная ассамблея" вести трансляцию, мотивируя это тем, что в процессе могут быть распространены сведения о личной жизни истца. Председательствующая судья Ирина Фролова не удовлетворила возражение адвокатов, отметила, что процесс будет открытым и позволила транслировать заседания.

По мнению адвоката Радио Свобода Анатолия Попова, Богдан "готовит юридические основания для того, чтобы не общаться с журналистами в Украине".

Прямая речь: "Удивительно, что такая публичная личность как глава Офиса президента так боится огласки. Информация о его личной жизни в суде точно не будет разглашаться, зато речь идет об информации, имеющей значение для общества, которая была обнародована журналистами...

В Офисе президента уже открытым текстом говорят о том, что собираются "очищать четвертую власть", очевидно, что инструментом этого выбраны судебные иски против журналистов. Тем более, решениями суда удобно прикрывать свое нежелание общаться с журналистами-расследователями, и отвечать на их острые вопросы".

Что предшествовало: Иск от Богдана о защите чести и достоинства поступил в Шевченковский районный суд Киева 20 августа.

Предыстория:

  • В августе председатель Офиса президента Андрей Богдан подал иск против "Схем". Ответчиками указаны главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая и журналисты Максим Савчук и Валерия Егошина, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
  • В исковом заявлении Богдан требует опровергнуть информацию о своих перелетах, в частности в Российскую Федерацию и о пересечении белорусского воздушного участка границы. При этом журналисты в материале в апреле 2019 приводили позицию Богдана: "Когда началась война, я туда не летал".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Богдан суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Министр юстиции заявил, что его удивила поездка Богдана к "смотрящему" в Сен-Тропе 19 сентября 2019, 13:18
Зеленский нашел замену Бессмертному в ТКГ 18 сентября 2019, 15:19
У Зеленского не могут определиться с послом в США 17 сентября 2019, 15:28
Все новости
Главные новости
В Украину идет похолодание и заморозки
Рада приняла реформу прокуратуры от Зеленского
Суд отпустил экс-"регионала" Ефремова из-под домашнего ареста
Кличко просит Раду о досрочных выборах Киевсовета
Все новости
здоровье

Менструация: что это такое, как пережить месячные и ПМС, в каких случаях идти к врачу

здоровье

Можно ли беременной женщине пить алкоголь и как это сказывается на ребенке

исследование

Почему нам нужно писать от руки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів