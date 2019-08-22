Богдан подав позов проти журналістів
Джерело: Судова влада України
Глава Офісу президента Андрій Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів програми "Схеми" та Національної суспільної телерадіокомпанії України.
Деталі: Позов був поданий до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня.
Відповідачами у справі вказані ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та журналісти Валерія Єгошина, Максим Савчук і Наталія Седлецька.
У чому суть претензій Богдана, на порталі Судової влади не вказано.
За даними джерел УП, суть позову в інформації про його перельоти в Росію.
Пізніше головний редактор Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова повідомила, що наразі ні журналісти, ні редакція "Радіо Свобода" тексту позову ще не отримали.
Пряма мова: "Щойно він надійде, ми проаналізуємо його з юристами та озвучимо нашу позицію щодо позовних вимог Андрія Богдана".
Передісторія:
- Навесні журналісти програми "Схеми" повідомили, що юрист Зеленського Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, де мав зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком.
- Згодом Шевчук заявив, що з Богданом вони говорили про скасовану статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.
- Крім того, "Схеми" з’ясували, що Андрій Богдан, який здійснював юридичний супровід кампанії команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, щонайменше п’ять разів, починаючи із січня 2019 року, літав з Києва до Тель-Авіва, де на той час мешкав олігарх Ігор Коломойський.
- 3 серпня глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що команда президента спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".
- Пізніше обраний від партії "Слуга народу" нардеп Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею".
- Партія "Слуга народу" назвала неприпустимими слова депутата Максима Бужанського, який назвав журналістку "тупою вівцею", але при цьому закликала ЗМІ утримуватися від оціночних суджень щодо нардепів.