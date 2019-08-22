Богдан подав позов проти журналістів

Джерело: Судова влада України

Глава Офісу президента Андрій Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів програми "Схеми" та Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Деталі: Позов був поданий до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня.

Відповідачами у справі вказані ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та журналісти Валерія Єгошина, Максим Савчук і Наталія Седлецька.

У чому суть претензій Богдана, на порталі Судової влади не вказано.

За даними джерел УП, суть позову в інформації про його перельоти в Росію.

Пізніше головний редактор Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова повідомила, що наразі ні журналісти, ні редакція "Радіо Свобода" тексту позову ще не отримали.

Пряма мова: "Щойно він надійде, ми проаналізуємо його з юристами та озвучимо нашу позицію щодо позовних вимог Андрія Богдана".

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