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Богдан подав позов проти журналістів

Четвер, 22 серпня 2019, 12:10
Богдан подав позов проти журналістів

Джерело: Судова влада України

Глава Офісу президента Андрій Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів програми "Схеми" та Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Деталі: Позов був поданий до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня.

Відповідачами у справі вказані ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та журналісти Валерія Єгошина, Максим Савчук і Наталія Седлецька. 

 

У чому суть претензій Богдана, на порталі Судової влади не вказано.

За даними джерел УП, суть позову в інформації про його перельоти в Росію.

Пізніше головний редактор Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова повідомила, що наразі ні журналісти, ні редакція "Радіо Свобода" тексту позову ще не отримали.

Пряма мова: "Щойно він надійде, ми проаналізуємо його з юристами та озвучимо нашу позицію щодо позовних вимог Андрія Богдана".

Передісторія:

  • Навесні журналісти програми "Схеми" повідомили, що юрист Зеленського Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, де мав зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком.
  • Згодом Шевчук заявив, що з Богданом вони говорили про скасовану статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.
  • Крім того, "Схеми" з’ясували, що Андрій Богдан, який здійснював юридичний супровід кампанії команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, щонайменше п’ять разів, починаючи із січня 2019 року, літав з Києва до Тель-Авіва, де на той час мешкав олігарх Ігор Коломойський.
  • 3 серпня глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що команда президента спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".
  • Пізніше обраний від партії "Слуга народу" нардеп Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею".
  • Партія "Слуга народу" назвала неприпустимими слова депутата Максима Бужанського, який назвав журналістку "тупою вівцею", але при цьому закликала ЗМІ утримуватися від оціночних суджень щодо нардепів.

Українська правда
Теми: БогдансудЗМІ
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