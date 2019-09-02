Президент пригрозив позбавляти суддів мантій щотижня
Джерело: засідання представників влади за участю президента.
Президент Володимир Зеленський заявив, що склад судів першої інстанції слід повністю оновити ще у 2019 році, а недоброчесних суддів він позбавлятиме посади й звання.
Пряма мова Зеленського: "Через недолугу судову реформу ми не отримали перезавантаження судової влади і оновлення – навпаки, попередня влада робила все, щоб судді залежали тільки від неї.
Лише рішучими заходами можливо змусити виконувати закон. Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддівських мантій, не гідних високого звання судді. При чому очищення повинно стосуватися усіх – і в першу чергу, суддів вищих інстанцій.
Суди першої інстанції повинні бути наповнені новими суддями. Більш ніж 2 тисяч вакансій мають бути заповнені ще до Нового року. Але це має зробити вже нова Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка буде пере запущена найближчим часом, відповідно до поданого мною законопроекту".
Деталі: За словами президента, велика частка економічних невдач у державі – "на совісті недоброчесних суддів".
Про Антикорупційний суд: "Ми всі з нетерпінням очікуємо запуску Вищого антикорупційного суд. Я так розумію, все йде за планом – 5 вересня активно починає працювати Антикорупційний суд.
На жаль, парламент поки що не ухвалив законопроект щодо унеможливлення блокування суду надмірною кількістю справ – але я сподіваюся, що він це зробить протягом найближчих днів.
Українське суспільство вимагає від Антикорупційного суду швидкого та якісного розгляду справ про топ-корупціонерів".
Що цьому передувало: На початку серпня Руслан Рябошапка, який тепер став генеральним прокурором, заявляв, що до кінця року очікується понад 20 вироків Антикорупційного суду.
Знати більше Початок роботи Антикорсуду: як вийти з можливого колапсу з тисячами справ
Передісторія:
- У червні 2018 року Верховна Рада з ініціативи президента ухвалила рішення про створення Вищого антикорупційного суду.
- 6 березня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду, зокрема це: 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців. 27 суддів працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, ще 12 – суддями апеляційної палати.
- Громадська рада доброчесності виявила у переліку переможців конкурсу ВККС 16 осіб, яких раніше визнали недоброчесними, зокрема племінника одіозного Сергія Ківалова – Сергія Могилу.
- 11 квітня п'ятий президент України Петро Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду України – і вони склали присягу.
- На початку травня Збори суддів Вищого антикорупційного суду України прийняли рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року.
- На початку липня Фонд державного майна України передав антикорупційному суду приміщення на просп. Перемоги, 41, у м.Києві.
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