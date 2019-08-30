Новий прем’єр пояснив, як лишили Авакова: "червоні лінії"

Новобраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук каже, що рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним із найскладніших, однак очільнику МВС "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.

Про це сказав в інтерв'ю журналістам 30 липня.

"Рішення по Авакову дискутується і є складним. Але справа, якою я і моя команда займається, узагалі не має простих рішень. Єдине що я можу сказати: ми дуже чітко окреслили червоні лінії, поговорили серйозно", – запевняє Гончарук.

На прохання висловити власну думку щодо фігури Авакова прем’єр сказав:

"Я вважаю, що Аваков зробив багато хорошого для країни в певний період часу. Водночас є багато підстав вважати, що він великий бізнесмен, який має певні свої інтереси".

Гончарук поспішив повторити свою обіцянку, що в новому уряді "красти не будуть".

"Якщо преса, громадянське суспільство будуть мати дуже конкретні претензії, ми з президентом домовились: перша серйозна підстава вважати, що модель поведінки неприпустима, і будь-яка людина (не тільки Аваков) – має піти", – наголосив прем’єр.

Серед мотивації, яка сприяла втриманню глави МВС на посаді, Гончарук вказав забезпечення чесних виборів та те, що "в країні – війна".

"В умовах війни ця людина відповідає за найбільший безпековий блок, в уряді, який досить молодий, багато людей не мають додаткового досвіду… За сукупністю всіх плюсів і мінусів команда прийняла рішення залишити пана Авакова в складі уряду".

Гончарук, однак, запевнив, що Аваков "не є незамінним" та висловив невдоволення темпами реформи поліції

"Одна з тих реформ, яка не відбулася, - це реформа поліції. "Патрулька" була… й далі вона не пішла. Реформу кримінальної поліції треба продовжувати", – сказав прем’єр-міністр.

Гончарук повідомив, що планує наступного тижні зустрітися з Аваковим і "глибоко поговорити на цю тему".

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Що було раніше: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на посаді на пів року під особисту відповідальність президента Володимира Зеленського.

28 серпня у Києві під Офісом президента провели акцію "Аваков – чорт" з вимогою не призначати Авакова на будь-яку посаду в новому уряді.

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