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У США провели слухання щодо можливого тиску Трампа на Україну

П'ятниця, 20 вересня 2019, 06:54
У США провели слухання щодо можливого тиску Трампа на Україну

Комітет з питань розвідки Палати представників США заслухав генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона з приводу скарги співробітника його відомства після розмови президента Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським. 

Джерело: The Washington Post

Деталі: Слухання відбувались у закритому режимі. Представники комітету впродовж трьох годин ставили запитання Аткінсону, проте він ухилявся від відповідей. 

Голова комітету Адам Шифф попередив інспектора про юридичні наслідки відмови поділитись інформацією про подану скаргу. Він додав, що комітет налаштований робити все можливе, щоб переконатись, що національна безпека перебуває під захистом. 

Крім цього, Шифф заявив, у разі якщо директор розвідки не поділиться документом зі скаргою, то законодавці будуть звертатись до суду.

Нагадаємо: 

  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році. 
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Джозеф Байден є одним із претендентів на посаду президента США від Демократичної партії. Він ще у 2015 році запевняв, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні через присутність у раді директорів компанії "Burisma Holdings".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампЗеленськийвибори
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