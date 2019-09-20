У США провели слухання щодо можливого тиску Трампа на Україну

Комітет з питань розвідки Палати представників США заслухав генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона з приводу скарги співробітника його відомства після розмови президента Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Слухання відбувались у закритому режимі. Представники комітету впродовж трьох годин ставили запитання Аткінсону, проте він ухилявся від відповідей.

Голова комітету Адам Шифф попередив інспектора про юридичні наслідки відмови поділитись інформацією про подану скаргу. Він додав, що комітет налаштований робити все можливе, щоб переконатись, що національна безпека перебуває під захистом.

Крім цього, Шифф заявив, у разі якщо директор розвідки не поділиться документом зі скаргою, то законодавці будуть звертатись до суду.

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