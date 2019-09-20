В США провели слушания из-за возможного давления Трампа на Украину
Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Источник: "Укринформ" с ссылкой на The Washington Post
Детали: Слушания проходили в закрытом режиме. Представители комитета в течение трех часов задавали вопросы Аткинсону, однако он уклонялся от ответов.
Председатель комитета Адам Шифф предупредил инспектора о юридических последствиях отказа поделиться информацией о поданной жалобе. Он добавил, что комитет настроен делать все возможное, чтобы убедиться, что безопасность находится под защитой.
Кроме этого, Шифф заявил, в случае если директор разведки не поделится документом с жалобой, то законодатели будут обращаться в суд.
Напомним:
- В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.
- По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
- Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
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