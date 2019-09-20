В США провели слушания из-за возможного давления Трампа на Украину

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Источник: The Washington Post

Детали: Слушания проходили в закрытом режиме. Представители комитета в течение трех часов задавали вопросы Аткинсону, однако он уклонялся от ответов.

Председатель комитета Адам Шифф предупредил инспектора о юридических последствиях отказа поделиться информацией о поданной жалобе. Он добавил, что комитет настроен делать все возможное, чтобы убедиться, что безопасность находится под защитой.

Кроме этого, Шифф заявил, в случае если директор разведки не поделится документом с жалобой, то законодатели будут обращаться в суд.

Напомним: