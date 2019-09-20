Гончарук доручив голові "очистити" Фонд держмайна від груп впливу
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зобов'язав нового очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка швидко очистити фонд від груп впливу.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова прем'єра: "Ми добре поінформовані про суть процесів, які тут працювали. Треба повичищати всіх товаришів, які представляють різні групи впливу".
Деталі: Гончарук упевнений, що проект приватизації в останні роки не працював, а зараз на це є політична воля.
Головна причина провалу приватизації, за словами прем'єра, – "присоски і клани", регулярне втручання політиків.
Новий голова Фонду відзначив, що нова Рада вже прийняла закони про оренду через ProZorro і скорочення списку об'єктів, що не підлягають приватизації.
У проекті держбюджету на 2020 рік, внесеному урядом, план приватизації знижений з 17 до 5 млрд грн. За підсумками першого півріччя 2019 року держбюджет отримав від приватизації 265 млн грн.
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