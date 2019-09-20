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Гончарук поручил главе "очистить" Фонд госимущества от групп влияния

Пятница, 20 сентября 2019, 20:31

Премьер-министр Алексей Гончарук поставил задачу новому главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко очистить фонд от групп влияния.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь премьера: "Мы хорошо проинформированы о сути процессов, которые тут работали. Необходимо повычищать всех товарищей, которые представляют различные группы влияния".

Детали: Гончарук уверен, что проект приватизации в последние годы не работал, а сейчас есть политическая воля это сделать.

Главная причина провала приватизации, по словам премьера, – "присоски и кланы", частое вмешательство политиков.

В свою очередь, новый глава ФГИ отметил, что новая Рада уже приняла законы об аренде через ProZorro и сокращении списка объектов, не подлежащих приватизации.

В проекте госбюджета на 2020 год, внесенном правительством, план приватизации снижен с 17 до 5 млрд грн. По итогам первого полугодия 2019 года госбюджет получил от приватизации 265 млн грн.

Темы: ГончарукФонд госимущества
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