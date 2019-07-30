Порошенко: Директор ДБР через Богдана зливає дані Портнову

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Вівторок, 30 липня 2019, 11:40

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба може бути причетним до зливу інформації екс-заступнику голови Адміністрації президента Януковича Андрію Портнову.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, ДБР не надсилало йому жодної повістки на допит, а єдина людина, яка поширювала інформацію дату і час допиту був Портнов.

"Я хочу зараз твердо наголосити, що жодної повістки, запрошення по жодній з адрес — службовій, домашній я не отримував. Я твердо переконаний, я спитав — мені не направляли", - сказав Порошенко. 

"Єдине джерело, яке чомусь володіло думками слідчих і головами в ДБР, був колишній заступник Адміністрації президента Януковича пан Портнов. Він мав доступ до матеріалів, він мав доступ до дат і постійно оголошував ці дати", - додав він.

На думку екс-президента, Портнов робив це з подвійною метою: для провокацій і психологічного тиску.

Він зазначив, що прийшов на допит із власної ініціативи, щоб уникнути маніпуляцій.

На питання, чи спілкувався він з директором ДБР, Порошенко відповів, що спілкувався і у розмові Труба підкреслив, що не має права втручатися у слідства, на що було запропоновано звернутися до керівника слідчої групи.

"Мене здивувало, що у нас кожен крок, який захищений законом щодо таємниці слідства, розкривається — в тому числі, і дата допиту, і запрошення, і прізвище, і слідчий, і справа, по якій людину викликають на допит", - заявив Порошенко.

"Мені чітко наголосили, що нічого вони не розкривали. Що вони проводять службове розслідування вже місяць, бо вони не знають, яким чином це до пана Портнова потрапляє. Я сказав: "Ваш директор має доступ?" Він каже: "Так, має". Я йому кажу: "Це незаконно". Але пан директор передає це пану Богдану, з яким вони постійно спілкуються. А пан Богдан передає це пану Портнову", - пояснив свою думку екс-президент. 

На уточнююче питання, чи точно він це знає, Порошенко відповів: "Я маю цю інформацію. Я вважаю, що саме такий є спосіб витоку інформації".

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Нагадаємо:

  • 25 липня  близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. 
  • Проте згодом п'ятий президент приїхав у Державне бюро розслідувань.
  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань наголошував, що екс-заступник Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов має доступ до даних ДБР.

Українська правда

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Теми: Порошенко ДБР Труба Богдан Портнов


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