У Конгресі США вимагають стенограму розмови Трампа і Зеленського про щось "не те"

Конгресмени США звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою надати стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: З вимогою надати доступ до повної стенограми розмови двох президентів виступив Комітет з розвідки Палати представників та співголова групи підтримки України у Конгресі, конгресвумен Марсі Каптур.

"Преса вказує, що скарга, подана представником розвідки, в рамках захисту для викривачів порушень, стосовно можливого порушення президентом Трампом засад національної безпеки, може стосуватись України", - йдеться у заяві Каптур.

Вона закликала оприлюднити стенограму розмови президентів, розкрити деталі скарги та звернулася із закликом до "спікера та лідера меншості вжити всіх дій передбачених наглядовими повноваженнями Конгресу, щоб отримати відповідні документи і необхідні свідчення та встановити факти і обставини".

"Народ України заслуговує на нашу повну підтримку. Ми мусимо знати наскільки президент та його юрист Руді Джуліані використовують вагу міжнародної політики США, включаючи затримки важливої допомоги, щоб просувати власні вузькі інтереси", - заявила Каптур.

Передісторія: Комітет з питань розвідки Палати представників США заслухав генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона з приводу скарги співробітника його відомства після розмови президента Дональда Трампа нібито з українським колегою Володимиром Зеленським.

Донос стосується змісту розмови лідерів держав.

Звинувачення Трампа призвело до конфронтації між Конгресом, у якому демократи вимагають оприлюднити текст доносу, й адміністрацією Трампа, яка заборонила показувати його законодавцям.

Трамп заперечує всі обвинувачення.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Трамп не тиснув на Зеленського під час телефонної розмови.

У свою чергу сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що під час зустрічі з Зеленським обговорив "несподіване припинення військової допомоги і недоречні вимоги, які висували йому представники Трампа".