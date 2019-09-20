Сенатор: агенти Трампа висували вимоги, в Україні боялися їх ігнорувати
Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який недавно побував в Україні та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, розповів як український президент реагував на вимоги Руді Джуліані, особистого адвоката президента Дональда Трампа.
Джерело: Твіттер Кріса Мерфі
Пряма мова: "Кілька тижнів тому в Україні я зустрівся з президентом Зеленським.
Ми обговорили несподіване припинення військової допомоги і недоречні вимоги, які висувала до нього кампанія Трампа.
Очевидне питання, яким усі задавалися в Києві: чи були пов'язані ці дві речі? Зеленський не пов'язував їх безпосередньо на нашій зустрічі.
Але він був ДУЖЕ стурбований припиненням допомоги, і ДУЖЕ поінформований про розмови, які Руді Джуліані вів із його командою.
Я сказав йому, що краще за все ігнорувати запити агентів кампанії Трампа. Він погодився.
Я не знаю, про що йдеться в доносі, але мені було зрозуміло, що українські чиновники були стурбовані наслідками ігнорування вимог Джуліані.
Ось чому в президентів не має бути агентів своєї кампанії, які ведуть розмови з іноземними лідерами".
A few weeks ago in Ukraine, I met w President Zelensky and we discussed the surprise cut off of aid and the inappropriate demands the Trump campaign was making of him. The obvious question everyone in Kiev was asking was - were the two things connected? https://t.co/8yXFiFRlQm— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 20, 2019
Zelensky did not explicitly connect the two in our meeting, but he was VERY concerned about the cut off of aid, and VERY aware of the conversations that Rudy Giuliani was having with his team. I told him it was best to ignore requests from Trump’s campaign operatives. He agreed.— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 20, 2019
I don’t know what is in the whistleblower complaint, but it was clear to me that Ukraine officials were worried about the consequences of ignoring Giuliani’s demands. And of course they were. That’s why presidents shouldn’t have their campaigns talking to foreign leaders.— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 20, 2019
Що цьому передувало: Комітет з питань розвідки Палати представників США заслухав генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона з приводу скарги співробітника його відомства після розмови президента Дональда Трампа нібито з українським колегою Володимиром Зеленським.
Донос стосується змісту розмови лідерів держав.
Звинувачення Трампа призвело до конфронтації між Конгресом, у якому демократи вимагають оприлюднити текст доносу, й адміністрацією Трампа, яка заборонила показувати його законодавцям.
Трамп заперечує всі обвинувачення.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Трамп не тиснув на Зеленського під час телефонної розмови.
Передісторія:
- На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США в 2020 році.
- За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
- Джозеф Байден є одним із претендентів на посаду президента США від Демократичної партії. Він ще у 2015 році запевняв, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні у зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".
- Трамп мав дві телефонні розмови із Зеленським.
- У першій, 22 квітня, Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.
- Також була розмова 21 липня. Вона задокументована на сайті президента Зеленського.
- Трамп привітав українського президента з упевненою перемогою партії "Слуга народу" на парламентських виборах.
- Крім того, Трамп висловив переконання, що нова українська влада швидко покращить імідж України і доведе до кінця розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США.
- 23–26 вересня Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Зустріч із Трампом відбудеться 25 вересня і триватиме 45 хвилин.
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