Сенатор: агенти Трампа висували вимоги, в Україні боялися їх ігнорувати

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який недавно побував в Україні та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, розповів як український президент реагував на вимоги Руді Джуліані, особистого адвоката президента Дональда Трампа.

Джерело: Твіттер Кріса Мерфі

Пряма мова: "Кілька тижнів тому в Україні я зустрівся з президентом Зеленським.

Ми обговорили несподіване припинення військової допомоги і недоречні вимоги, які висувала до нього кампанія Трампа.

Очевидне питання, яким усі задавалися в Києві: чи були пов'язані ці дві речі? Зеленський не пов'язував їх безпосередньо на нашій зустрічі.

Але він був ДУЖЕ стурбований припиненням допомоги, і ДУЖЕ поінформований про розмови, які Руді Джуліані вів із його командою.

Я сказав йому, що краще за все ігнорувати запити агентів кампанії Трампа. Він погодився.

Я не знаю, про що йдеться в доносі, але мені було зрозуміло, що українські чиновники були стурбовані наслідками ігнорування вимог Джуліані.

Ось чому в президентів не має бути агентів своєї кампанії, які ведуть розмови з іноземними лідерами".

A few weeks ago in Ukraine, I met w President Zelensky and we discussed the surprise cut off of aid and the inappropriate demands the Trump campaign was making of him. The obvious question everyone in Kiev was asking was - were the two things connected? https://t.co/8yXFiFRlQm