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Сенатор: агенти Трампа висували вимоги, в Україні боялися їх ігнорувати

П'ятниця, 20 вересня 2019, 23:43
Сенатор: агенти Трампа висували вимоги, в Україні боялися їх ігнорувати

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який недавно побував в Україні та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, розповів як український президент реагував на вимоги Руді Джуліані, особистого адвоката президента Дональда Трампа.

Джерело: Твіттер Кріса Мерфі

Пряма мова: "Кілька тижнів тому в Україні я зустрівся з президентом Зеленським.

Ми обговорили несподіване припинення військової допомоги і недоречні вимоги, які висувала до нього кампанія Трампа.

Очевидне питання, яким усі задавалися в Києві: чи були пов'язані ці дві речі? Зеленський не пов'язував їх безпосередньо на нашій зустрічі.

Але він був ДУЖЕ стурбований припиненням допомоги, і ДУЖЕ поінформований про розмови, які Руді Джуліані вів із його командою.

Я сказав йому, що краще за все ігнорувати запити агентів кампанії Трампа. Він погодився.

Я не знаю, про що йдеться в доносі, але мені було зрозуміло, що українські чиновники були стурбовані наслідками ігнорування вимог Джуліані.

Ось чому в президентів не має бути агентів своєї кампанії, які ведуть розмови з іноземними лідерами".

Що цьому передувало: Комітет з питань розвідки Палати представників США заслухав генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона з приводу скарги співробітника його відомства після розмови президента Дональда Трампа нібито з українським колегою Володимиром Зеленським.

Донос стосується змісту розмови лідерів держав.

Звинувачення Трампа призвело до конфронтації між Конгресом, у якому демократи вимагають оприлюднити текст доносу, й адміністрацією Трампа, яка заборонила показувати його законодавцям.

Трамп заперечує всі обвинувачення.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Трамп не тиснув на Зеленського під час телефонної розмови.

Передісторія:

  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США в 2020 році.
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Джозеф Байден є одним із претендентів на посаду президента США від Демократичної партії. Він ще у 2015 році запевняв, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні у зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".
  • Трамп мав дві телефонні розмови із Зеленським.
  • У першій, 22 квітня, Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.
  • Також була розмова 21 липня. Вона задокументована на сайті президента Зеленського.
  • Трамп привітав українського президента з упевненою перемогою партії "Слуга народу" на парламентських виборах.
  • Крім того, Трамп висловив переконання, що нова українська влада швидко покращить імідж України і доведе до кінця розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США.
  • 23–26 вересня Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Зустріч із Трампом відбудеться 25 вересня і триватиме 45 хвилин.

Українська правда
Теми: ТрампЗеленський
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