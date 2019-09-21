В Конгрессе США требуют стенограмму разговора Трампа и Зеленского о чем-то "не том"

256 просмотров
Суббота, 21 сентября 2019, 20:59

Конгрессмены США обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "Голос Америки"

Детали: С требованием предоставить доступ к полной стенограмме разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе, конгресвумен Марси Каптур.

"Пресса указывает, что жалоба, поданная представителем разведки, в рамках защиты обличителей нарушений в отношении возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Каптур.

Она призвала обнародовать стенограмму разговора президентов, раскрыть детали жалобы и обратилась с призывом к "спикеру и лидеру меньшинства принять все меры, предусмотренные надзорными полномочиями Конгресса, чтобы получить соответствующие документы и необходимые показания и установить факты и обстоятельства".

"Народ Украины заслуживает нашей полной поддержки. Мы должны знать, насколько президент и его юрист Руди Джулиани используют вес международной политики США, включая задержку важной помощи, чтобы продвигать собственные узкие интересы", - заявила Каптур.

Предыстория: Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Донос касается содержания разговора лидеров государств.

Обвинение Трампа привело к конфронтации между Конгрессом, в котором демократы требуют обнародовать текст доноса, и администрацией Трампа, которая запретила показывать его законодателям.

Трамп отрицает все обвинения.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трамп не давил на Зеленского во время телефонного разговора.

В свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что во время встречи с Зеленским обсудил "неожиданное прекращение военной помощи и неуместные требования, которые предъявляла ему представители Трампа".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Трамп Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп настаивает, что не нарушал закон во время переговоров с Зеленским 21 сентября 2019, 15:55
Трамп одобрил отправку американских войск на Ближний Восток 21 сентября 2019, 06:27
Трамп впервые встретится с Зеленским через 4 дня 21 сентября 2019, 03:14
Все новости
Главные новости
Блокада угля на Львовщине: задержали 28 человек, в полиции заявили о травмированных
Труба заявил, что нашел у себя "прослушку"
В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком: 9 погибших
Часть делегации Верховной Рады все же поедет на сессию ПАСЕ
Все новости
психология

Одиночество – не приговор: 7 способов его побороть

Фото

Поверить в мечту. Модель с особой кожей

Фото

Без слов: проблемы нашей планеты, которые не всегда легко представить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів