В Конгрессе США требуют стенограмму разговора Трампа и Зеленского о чем-то "не том"
Конгрессмены США обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: "Голос Америки"
Детали: С требованием предоставить доступ к полной стенограмме разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе, конгресвумен Марси Каптур.
"Пресса указывает, что жалоба, поданная представителем разведки, в рамках защиты обличителей нарушений в отношении возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Каптур.
Она призвала обнародовать стенограмму разговора президентов, раскрыть детали жалобы и обратилась с призывом к "спикеру и лидеру меньшинства принять все меры, предусмотренные надзорными полномочиями Конгресса, чтобы получить соответствующие документы и необходимые показания и установить факты и обстоятельства".
"Народ Украины заслуживает нашей полной поддержки. Мы должны знать, насколько президент и его юрист Руди Джулиани используют вес международной политики США, включая задержку важной помощи, чтобы продвигать собственные узкие интересы", - заявила Каптур.
Предыстория: Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Донос касается содержания разговора лидеров государств.
Обвинение Трампа привело к конфронтации между Конгрессом, в котором демократы требуют обнародовать текст доноса, и администрацией Трампа, которая запретила показывать его законодателям.
Трамп отрицает все обвинения.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трамп не давил на Зеленского во время телефонного разговора.
В свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что во время встречи с Зеленским обсудил "неожиданное прекращение военной помощи и неуместные требования, которые предъявляла ему представители Трампа".
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