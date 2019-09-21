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В Конгрессе США требуют стенограмму разговора Трампа и Зеленского о чем-то "не том"

Суббота, 21 сентября 2019, 20:59
В Конгрессе США требуют стенограмму разговора Трампа и Зеленского о чем-то не том

Конгрессмены США обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "Голос Америки"

Детали: С требованием предоставить доступ к полной стенограмме разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе, конгресвумен Марси Каптур.

"Пресса указывает, что жалоба, поданная представителем разведки, в рамках защиты обличителей нарушений в отношении возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Каптур.

Она призвала обнародовать стенограмму разговора президентов, раскрыть детали жалобы и обратилась с призывом к "спикеру и лидеру меньшинства принять все меры, предусмотренные надзорными полномочиями Конгресса, чтобы получить соответствующие документы и необходимые показания и установить факты и обстоятельства".

"Народ Украины заслуживает нашей полной поддержки. Мы должны знать, насколько президент и его юрист Руди Джулиани используют вес международной политики США, включая задержку важной помощи, чтобы продвигать собственные узкие интересы", - заявила Каптур.

Предыстория: Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Донос касается содержания разговора лидеров государств.

Обвинение Трампа привело к конфронтации между Конгрессом, в котором демократы требуют обнародовать текст доноса, и администрацией Трампа, которая запретила показывать его законодателям.

Трамп отрицает все обвинения.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трамп не давил на Зеленского во время телефонного разговора.

В свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что во время встречи с Зеленским обсудил "неожиданное прекращение военной помощи и неуместные требования, которые предъявляла ему представители Трампа".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампЗеленский
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