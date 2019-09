Трамп заперечує, що сказав "не те" по телефону ймовірно з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заперечує, що пропонував керівнику іноземної держави, ймовірно президенту Володимиру Зеленському, щось таке, на що міг поскаржитись співробітник розвідки.​

Джерело: AFP, hromadske

Деталі: Звинувачення Трампа призвело до конфронтації між Конгресом, у якому демократи вимагають оприлюднити скаргу, й адміністрацією президента, яка заборонила показувати її законодавцям.

Трамп весь день, у п'ятницю 20 вересня, заперечував обвинувачення у свій бік.

Так, у своєму Твіттері президент запевнив своїх читачів, що у нього була "ідеальна" розмова. При цьому Трамп не сказав, з ким говорив і про що.

....statement. Strange that with so many other people hearing or knowing of the perfectly fine and respectful conversation, that they would not have also come forward. Do you know the reason why they did not? Because there was nothing said wrong, it was pitch perfect!