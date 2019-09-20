Трамп заперечує, що сказав "не те" по телефону ймовірно з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заперечує, що пропонував керівнику іноземної держави, ймовірно президенту Володимиру Зеленському, щось таке, на що міг поскаржитись співробітник розвідки.​

Джерело: AFP, hromadske

Деталі: Звинувачення Трампа призвело до конфронтації між Конгресом, у якому демократи вимагають оприлюднити скаргу, й адміністрацією президента, яка заборонила показувати її законодавцям.

Трамп весь день, у п'ятницю 20 вересня, заперечував обвинувачення у свій бік.

Так, у своєму Твіттері президент запевнив своїх читачів, що у нього була "ідеальна" розмова. При цьому Трамп не сказав, з ким говорив і про що.

....statement. Strange that with so many other people hearing or knowing of the perfectly fine and respectful conversation, that they would not have also come forward. Do you know the reason why they did not? Because there was nothing said wrong, it was pitch perfect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

На питання журналістів про інформатора Трамп відповів, що це "таємний інформатор", але відразу ж зазначив, що не знає, хто це міг бути.

Про свою розмову, в якій, згідно зі скаргою "інформатора", він сказав щось не те, Трамп відгукнувся як про "цілком адекватну".

Крім того, 19 вересня Трамп написав у Твіттері: "Хіба можна повірити, ніби я сказав щось невідповідне іноземному лідеру у розмові, яку могли слухати багато сторонніх. Я завжди дію належним чином і лише на користь США!".

Водночас, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 20 вересня заявив "Громадському", що Трамп не тиснув на Зеленського під час телефонної розмови.

За його словами, Україну намагаються втягнути в протистояння між республіканцями і демократами в США.

Пряма мова Пристайка: "Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було. Розмови бувають різні, лідери мають право обговорити всі проблеми, які існують. Ця розмова була довгою, була дружня, і вона торкалася багатьох питань, іноді на які треба було мати доволі серйозні відповіді".

Що було раніше: Комітет з питань розвідки Палати представників США заслухав генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона з приводу скарги співробітника його відомства після розмови президента Дональда Трампа нібито з українським колегою Володимиром Зеленським.

Слухання відбувались у закритому режимі. Представники комітету впродовж трьох годин ставили запитання Аткінсону, проте він ухилявся від відповідей.

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