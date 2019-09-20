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Трамп заперечує, що сказав "не те" по телефону ймовірно з Зеленським

П'ятниця, 20 вересня 2019, 21:47
Трамп заперечує, що сказав не те по телефону ймовірно з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заперечує, що пропонував керівнику іноземної держави, ймовірно президенту Володимиру Зеленському, щось таке, на що міг поскаржитись співробітник розвідки.​

Джерело: AFP, hromadske

Деталі: Звинувачення Трампа призвело до конфронтації між Конгресом, у якому демократи вимагають оприлюднити скаргу, й адміністрацією президента, яка заборонила показувати її законодавцям.

Трамп весь день, у п'ятницю 20 вересня, заперечував обвинувачення у свій бік.

Так, у своєму Твіттері президент запевнив своїх читачів, що у нього була "ідеальна" розмова. При цьому Трамп не сказав, з ким говорив і про що.

На питання журналістів про інформатора Трамп відповів, що це "таємний інформатор", але відразу ж зазначив, що не знає, хто це міг бути.

Про свою розмову, в якій, згідно зі скаргою "інформатора", він сказав щось не те, Трамп відгукнувся як про "цілком адекватну".

Крім того, 19 вересня Трамп написав у Твіттері: "Хіба можна повірити, ніби я сказав щось невідповідне іноземному лідеру у розмові, яку могли слухати багато сторонніх. Я завжди дію належним чином і лише на користь США!".

Водночас, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 20 вересня заявив "Громадському", що Трамп не тиснув на Зеленського під час телефонної розмови.

За його словами, Україну намагаються втягнути в протистояння між республіканцями і демократами в США.

Пряма мова Пристайка: "Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було. Розмови бувають різні, лідери мають право обговорити всі проблеми, які існують. Ця розмова була довгою, була дружня, і вона торкалася багатьох питань, іноді на які треба було мати доволі серйозні відповіді".

Що було раніше: Комітет з питань розвідки Палати представників США заслухав генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона з приводу скарги співробітника його відомства після розмови президента Дональда Трампа нібито з українським колегою Володимиром Зеленським.

Слухання відбувались у закритому режимі. Представники комітету впродовж трьох годин ставили запитання Аткінсону, проте він ухилявся від відповідей.

Передісторія:

  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США в 2020 році.
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Джозеф Байден є одним із претендентів на посаду президента США від Демократичної партії. Він ще у 2015 році запевняв, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні у зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".
  • Трамп мав дві телефонні розмови із Зеленським.
  • У першій, 22 квітня, Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.
  • Також була розмова 21 липня. Вона задокументована на сайті президента Зеленського.
  • Трамп привітав українського президента з упевненою перемогою партії "Слуга народу" на парламентських виборах.
  • Крім того, Трамп висловив переконання, що нова українська влада швидко покращить імідж України і доведе до кінця розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США.
  • 23–26 вересня Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Зустріч із Трампом відбудеться 25 вересня і триватиме 45 хвилин.

Українська правда

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Теми: ТрампЗеленський
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