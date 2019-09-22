Порошенко розповів, як Путін обіцяв і не звільнив Сенцова
Колишній президент Петро Порошенко розповів, що президент РФ Володимир Путін обіцяв відпустити режисера Олега Сенцова одразу після його затримання, однак потім порушив домовленості.
Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", яке вийшло в ефір 21 вересня
Пряма мова: "Перше обговорення прізвища Сенцова було через два тижні після його незаконного арешту, я хочу наголосити, що тоді були затримані два російські журналісти, у червні 2014 року. І Путін під час розмови поставив це питання, і я кажу: "Відпускаєте Сенцова і тих, кого затримали, я відпускаю журналістів". Путін наголосив: "Так, я готовий, але прошу зробити перший крок. Ви відпускаєте наших журналістів, і ми негайно розглянемо питання із Сенцовим".
Це дуже добре і на всі п'ять років навчило, як треба ставитись до таких обіцянок. Було прийнято рішення звільнити цих журналістів. І після цього я телефоную пану Путіну і кажу питання про Сенцова та інших. Він каже: "Так почекайте, мені принести документи, це терористи"".
Деталі: За словами Порошенка, протягом 5 років Путін категорично відмовлявся обговорювати питання звільнення Сенцова, незважаючи на шалений тиск.
Екс-президент наголосив, що "це не в руках Медведчука, не в руках Зеленського, і не в руках Порошенка".
"Путін розглядав заручників як розмінну монету, якою він купував можливе скасування санкцій, або якою він намагався підтримати когось, наприклад Медведчука, або ударити по комусь, наприклад по Порошенку", - вважає він.
Відповідаючи на питання, чому обмін відбувся зараз, Порошенко висловив думку, що "далі тягнути не було сенсу".
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Передісторія:
- 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35".
- В Україну повернулися серед інших політв’язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко.
- Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
- Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
- У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
- У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.
- У середині травня 2014 року в Краматорську були затримані працівники російського "LifeNews" Марат Сайченко та Олег Сидякін. Їх звинувачували у сприянні бойовикам.
- У ніч на 25 травня голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вони звільнені. Співробітників "LifeNews" доправили у Грозний, потім до Москви.