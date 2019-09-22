Порошенко розповів, як Путін обіцяв і не звільнив Сенцова

Колишній президент Петро Порошенко розповів, що президент РФ Володимир Путін обіцяв відпустити режисера Олега Сенцова одразу після його затримання, однак потім порушив домовленості.

Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", яке вийшло в ефір 21 вересня

Пряма мова: "Перше обговорення прізвища Сенцова було через два тижні після його незаконного арешту, я хочу наголосити, що тоді були затримані два російські журналісти, у червні 2014 року. І Путін під час розмови поставив це питання, і я кажу: "Відпускаєте Сенцова і тих, кого затримали, я відпускаю журналістів". Путін наголосив: "Так, я готовий, але прошу зробити перший крок. Ви відпускаєте наших журналістів, і ми негайно розглянемо питання із Сенцовим".

Це дуже добре і на всі п'ять років навчило, як треба ставитись до таких обіцянок. Було прийнято рішення звільнити цих журналістів. І після цього я телефоную пану Путіну і кажу питання про Сенцова та інших. Він каже: "Так почекайте, мені принести документи, це терористи"".

Деталі: За словами Порошенка, протягом 5 років Путін категорично відмовлявся обговорювати питання звільнення Сенцова, незважаючи на шалений тиск.

Екс-президент наголосив, що "це не в руках Медведчука, не в руках Зеленського, і не в руках Порошенка".

"Путін розглядав заручників як розмінну монету, якою він купував можливе скасування санкцій, або якою він намагався підтримати когось, наприклад Медведчука, або ударити по комусь, наприклад по Порошенку", - вважає він.

Відповідаючи на питання, чому обмін відбувся зараз, Порошенко висловив думку, що "далі тягнути не було сенсу".

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