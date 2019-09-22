Порошенко рассказал, как Путин обещал и не освободил Сенцова

Бывший президент Петр Порошенко рассказал, что президент РФ Владимир Путин обещал отпустить режиссера Олега Сенцова сразу после его задержания, однако затем нарушил договоренности.

Источник: Интервью Порошенко "5 каналу", которое вышло в эфир 21 сентября

Прямая речь: "Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста, я хочу отметить, что тогда были задержаны два российских журналиста, в июне 2014 года. И Путин во время разговора задал этот вопрос, и я говорю: "Отпускаете Сенцова и тех, кого задержали, я отпускаю журналистов". Путин подчеркнул: "Да, я готов, но прошу сделать первый шаг. Вы отпускаете наших журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос с Сенцовым".

Это очень хорошо и на все пять лет научило, как надо относиться к таким обещаниям. Было принято решение освободить этих журналистов. И после этого я звоню господину Путину и говорю вопрос о Сенцове и других. Он говорит: "Да подождите, мне принести документы, это террористы"".

Детали: По словам Порошенко, в течение 5 лет Путин категорически отказывался обсуждать вопрос освобождения Сенцова, несмотря на огромное давление.

Экс-президент подчеркнул, что "это не в руках Медведчука, не в руках Зеленского, и не в руках Порошенко".

"Путин рассматривал заложников как разменную монету, которой он покупал возможную отмену санкций, или которой он пытался поддержать кого-то, например Медведчука, или ударить по кому-то, например по Порошенко", - считает он.

Отвечая на вопрос, почему обмен состоялся сейчас, Порошенко выразил мнение, что "дальше тянуть не было смысла".

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