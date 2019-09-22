Трамп заявив про готовність оприлюднити стенограму розмови із Зеленським

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Неділя, 22 вересня 2019, 23:46

Президент США Дональд Трамп розгляне можливість оприлюднення стенограми своєї розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: коментар Трампа журналістам 22 вересня, пише The Hill.

Пряма мова: "Ми приймемо рішення про те, як оприлюднити її, ... показати те, про що йшлося".

"Проблема у тому, що, коли ви розмовляєте з іноземними лідерами, ви не хочете, щоб іноземні лідери відчували, що їм не слід говорити відкрито. Те ж саме з американським президентом. Ви хочете, щоб вони могли висловлювати свою думку, знаючи, що кожне слово не буде публічно оприлюднено".

Трамп повторив, що він буде "говорити" про оприлюднення деталей телефонної розмови і заявив, що знає, що багато людей слухають його телефонні дзвінки, включаючи "розвідників", але він дає їм дозвіл на це.

У свою чергу держсекретар США Майк Помпео раніше у неділю заявив, що виступає проти опублікування стенограми розмови Трампа і Зеленського.

"Це особисті бесіди між світовими лідерами, і було б неправильно це робити, за винятком надзвичайних обставин", - заявив Помпео.

Трамп також заявив раніше, що не проти, щоб його адвокат Руді Джуліані свідчив в Конгресі про його роль в історії про розслідування в Україні справи газодобувної компанії Burisma, до ради директорів якої раніше входив Хантер Байден - син екс-віце-президента США Джо Байдена.

Знати більше: Шантаж на тлі виборів: чому розмова з Зеленським може призвести до імпічменту Трампа

Нагадаємо,

  • Трамп і Зеленський спілкувались телефоном у липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
  • Союзники Трампа вхопилися за зв'язок Джо Байдена з Україною в спробі подати колишнього віце-президента, який може стати головним суперником Трампа на виборах 2020 року, як корумпованого.
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році. 
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".
  • Розмова президента США з президентом України, у якій Трамп дав обіцянку, стривожила співробітника розвідки".
  • Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.

Українська правда

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Теми: Трамп США Україна Зеленський вибори


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