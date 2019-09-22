Трамп заявив про готовність оприлюднити стенограму розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп розгляне можливість оприлюднення стенограми своєї розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: коментар Трампа журналістам 22 вересня, пише The Hill.

Пряма мова: "Ми приймемо рішення про те, як оприлюднити її, ... показати те, про що йшлося".

"Проблема у тому, що, коли ви розмовляєте з іноземними лідерами, ви не хочете, щоб іноземні лідери відчували, що їм не слід говорити відкрито. Те ж саме з американським президентом. Ви хочете, щоб вони могли висловлювати свою думку, знаючи, що кожне слово не буде публічно оприлюднено".

Трамп повторив, що він буде "говорити" про оприлюднення деталей телефонної розмови і заявив, що знає, що багато людей слухають його телефонні дзвінки, включаючи "розвідників", але він дає їм дозвіл на це.

У свою чергу держсекретар США Майк Помпео раніше у неділю заявив, що виступає проти опублікування стенограми розмови Трампа і Зеленського.

"Це особисті бесіди між світовими лідерами, і було б неправильно це робити, за винятком надзвичайних обставин", - заявив Помпео.

Трамп також заявив раніше, що не проти, щоб його адвокат Руді Джуліані свідчив в Конгресі про його роль в історії про розслідування в Україні справи газодобувної компанії Burisma, до ради директорів якої раніше входив Хантер Байден - син екс-віце-президента США Джо Байдена.

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