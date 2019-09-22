Трамп не проти свідчень Джуліані у Конгресі про розслідування в Україні "справи Байдена"

Президент США Дональд Трамп не проти, щоб його адвокат Руді Джуліані свідчів у Конгресі щодо його ролі в історії про розслідування в Україні справи газодобувної компанії Burisma, до ради директорів якої раніше входив Хантер Байден - син екс-віцепрезидента США Джо Байдена.

Джерело: коментар Трампа журналістам 22 вересня, повідомляє DW з посиланням на Reuters.

Деталі: Разом з тим Трамп відкинув, що казав "щось неправильне" в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня. За його словами, розмова була "дуже гарною".

Президент США знову обвинуватив одного зі своїх головних суперників на майбутніх президентських виборах Джо Байдена у брехні щодо його сина Хантера.

"Я не хочу нашкодити Байдену, але він зробив дуже нечесні речі", - зазначив Трамп. За версією американських ЗМІ, саме компромат на Хантера Байдена Трамп міг вимагати від Зеленського під час розмови з ним.

У свою чергу держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу ABC заявив, що виступає проти опублікування розшифровки розмови Трампа і Зеленського.

"Це особисті бесіди між світовими лідерами, і було б неправильно це робити, за винятком надзвичайних обставин", - заявив Помпео.

Раніше Помпео заявив, що дії Джо Байдена мають бути розслідувані на підставі доказів його можливого "втручання" для захисту свого сина від розслідування в Україні.

У свою чергу Руді Джуліані підтверджував, що намагався прискорити розслідування щодо Хантера Байдена в Україні.

"Я прошу їх (Україну. - ред.) провести розслідування (...), тому що ця інформація буде дуже-дуже корисною для мого клієнта та може виявитися корисною для мого уряду", - заявив Джуліані виданню The New York Times.

Що передувало:

У Вашингтоні не вщухає скандал через розмову президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, у якій Трамп дав обіцянку, що "стривожила співробітника розвідки".

Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.

Трамп і Зеленський спілкувались телефоном у липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".

Союзники Трампа вхопилися за зв'язок Джо Байдена з Україною в спробі подати колишнього віце-президента, який може стати головним суперником Трампа на виборах 2020 року, як корумпованого.

На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".