Трамп заявил о готовности обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность опубликования стенограммы своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: комментарий Трампа журналистам 22 сентября, пишет The Hill.

Пряма речь: "Мы примем решение о том, как обнародовать ее, ... показать то, о чем шла речь".

"Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы иностранные лидеры чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, не зная, что каждое слово будет публично обнародовано".

Трамп повторил, что он будет "говорить" об обнародовании деталей телефонного разговора и заявил, что знает, что многие люди слушают его телефонные звонки, включая "разведчиков", но он дает им разрешение на это.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео ранее в воскресенье заявил, что выступает против опубликования стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

"Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств", - заявил Помпео.

Трамп также заявил ранее, что не против, чтобы его адвокат Руди Джулиани свидетельствовал в Конгрессе о его роли в истории о расследовании в Украине дела газодобывающей компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден - сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

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Напомним,