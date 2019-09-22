Трамп заявил о готовности обнародовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность опубликования стенограммы своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: комментарий Трампа журналистам 22 сентября, пишет The Hill.
Пряма речь: "Мы примем решение о том, как обнародовать ее, ... показать то, о чем шла речь".
"Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы иностранные лидеры чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, не зная, что каждое слово будет публично обнародовано".
Трамп повторил, что он будет "говорить" об обнародовании деталей телефонного разговора и заявил, что знает, что многие люди слушают его телефонные звонки, включая "разведчиков", но он дает им разрешение на это.
В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео ранее в воскресенье заявил, что выступает против опубликования стенограммы разговора Трампа и Зеленского.
"Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств", - заявил Помпео.
Трамп также заявил ранее, что не против, чтобы его адвокат Руди Джулиани свидетельствовал в Конгрессе о его роли в истории о расследовании в Украине дела газодобывающей компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден - сын экс-вице-президента США Джо Байдена.
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Напомним,
- Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".
- Союзники Трампа ухватились за связь Джо Байдена с Украиной в попытке подать бывшего вице-президента, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года, как коррумпированного.
- По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
- Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
- Разговор Трампа с президентом Украины , в котором Трамп дал обещание, "встревожил сотрудника разведки".
- Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа оказать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
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