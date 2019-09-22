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Трамп заявил о готовности обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Воскресенье, 22 сентября 2019, 23:46

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность опубликования стенограммы своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: комментарий Трампа журналистам 22 сентября, пишет The Hill.

Пряма речь: "Мы примем решение о том, как обнародовать ее, ... показать то, о чем шла речь".

"Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы иностранные лидеры чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, не зная, что каждое слово будет публично обнародовано".

Трамп повторил, что он будет "говорить" об обнародовании деталей телефонного разговора и заявил, что знает, что многие люди слушают его телефонные звонки, включая "разведчиков", но он дает им разрешение на это.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео ранее в воскресенье заявил, что выступает против опубликования стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

"Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств", - заявил Помпео.

Трамп также заявил ранее, что не против, чтобы его адвокат Руди Джулиани свидетельствовал в Конгрессе о его роли в истории о расследовании в Украине дела газодобывающей компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден - сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Узнать больше: Шантаж на фоне выборов: почему разговор с Зеленским может привести к импичменту Трампа

Напомним, 

  • Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".
  • Союзники Трампа ухватились за связь Джо Байдена с Украиной в попытке подать бывшего вице-президента, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года, как коррумпированного.
  • По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
  • Разговор Трампа с президентом  Украины , в котором Трамп дал обещание, "встревожил сотрудника разведки".
  • Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа оказать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАУкраинаЗеленскийвиборы
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