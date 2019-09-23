Президент підписав закон про імпічмент
Понеділок, 23 вересня 2019, 11:41
Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про особливу процедуру усунення президента України з поста".
Джерело: статус законопроекту №1012 на сайті парламенту
Дослівно: "23 вересня закон повернуто з підписом президента".
Деталі: Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Він виписує процедуру імпічменту. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів.
Цей документ має містити правове обґрунтування створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме факт і обставини державної зради або іншого злочину, вчинених президентом.
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Передісторія:
- 10 вересня Верховна Рада прийняла у першому читанні та в ціломузаконопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.
- Згідно з ним, нардепи зможуть усунути президента в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину за письмовим поданням, підписаним більшістю народних депутатів.
- Спеціальна тимчасова слідча комісія за участю спеціального прокурора й спеціальних слідчих має розслідувати факт і обставини держзради або іншого злочину президента.
- Після прийняття рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які мають підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.
- Для рішення про імпічмент необхідні голоси не менше як 3/4 конституційного складу Верховної Ради. Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені парламенту вибачається перед президентом у письмовій формі.
- У випадку відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження у судах закриваються.
Українська правда