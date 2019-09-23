Президент підписав закон про імпічмент

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про особливу процедуру усунення президента України з поста".

Джерело: статус законопроекту №1012 на сайті парламенту

Дослівно: "23 вересня закон повернуто з підписом президента".

Деталі: Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Він виписує процедуру імпічменту. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів.

Цей документ має містити правове обґрунтування створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме факт і обставини державної зради або іншого злочину, вчинених президентом.

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