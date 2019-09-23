Трамп каже, що з Зеленським буде "більше чесності"
Президент США Дональд Трамп заявив, що спілкувався з українським колегою Володимиром Зеленським про важливість боротьби з корупцією.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на слова Трампа в штаб-квартирі ООН.
Пряма мова: "Ми хочемо чесності від тієї країни, з якою ми маємо справу. Я вважаю, що з новим президентом ви побачите набагато більше чесності. Це те, чого ми очікуємо. Ми підтримуємо цю країну, ми хочемо, щоб вона була чесна…Дуже важливо говорити про корупцію...
Якщо ми не говоримо про корупцію, чому ми будемо давати гроші країні, в якій є корупція",
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що не сказав нічого недопустимого під час телефонної бесіди 25 липня зі своїм українським колегою, в якій, згідно з повідомленнями, він наполягав на розслідуванні проти екс-віцепрезидента США Джо Байдена та його сина.
- У Вашингтоні кілька днів не вщухає розголос через розмову Трампа з Зеленським, у якій американський глава держави дав обіцянку, що стривожила співробітника розвідки.
- Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- Трамп і Зеленський спілкувались телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
- На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.
- За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
- Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".
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