Трамп каже, що з Зеленським буде "більше чесності"

Президент США Дональд Трамп заявив, що спілкувався з українським колегою Володимиром Зеленським про важливість боротьби з корупцією.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на слова Трампа в штаб-квартирі ООН.

Пряма мова: "Ми хочемо чесності від тієї країни, з якою ми маємо справу. Я вважаю, що з новим президентом ви побачите набагато більше чесності. Це те, чого ми очікуємо. Ми підтримуємо цю країну, ми хочемо, щоб вона була чесна…Дуже важливо говорити про корупцію...

Якщо ми не говоримо про корупцію, чому ми будемо давати гроші країні, в якій є корупція",

Передісторія: