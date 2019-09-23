Трамп говорит, что с Зеленским будет "больше честности"

Президент США Дональд Трамп заявил, что общался с украинским коллегой Владимиром Зеленским о важности борьбы с коррупцией.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на слова Трампа в штаб-квартире ООН.

Прямая речь: " Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная... Очень важно говорить о коррупции...

Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция",

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