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Аваков очікує, що справу по Парубію закриють

Понеділок, 23 вересня 2019, 20:38

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков вважає формулювання "упередженими", а звинувачення "абсурдними", у кримінальному провадженні Державного бюро розслідувань проти екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Джерело: Твіттер Авакова

Пряма мова: "Справа ДБР по Парубію та Одесі. 

Розумію, ще не могли за заявою не відкрити ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань – ред.), – вимога КПК. 

Не розумію упередженості формулювань. Очікую, відповідно до закону та здорового глузду закриття провадження та спростування абсурдних звинувачень".

Що було раніше: Наприкінці серпня екс-заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що звернеться до ДБР із заявою про нібито створення Парубієм озброєних угруповань для масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

ДБР відкрило проти Парубія кримінальне провадження.

Парубій назвав справу "задзеркальним абсурдом".

Передісторія:

  • 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення за участю активістыв Євромайдану, "Правого сектора", "Самооборони", харківських та одеських футбольних фанатів з одного боку і проросійських активістів – з іншого.
  • Загинули 48 осіб та понад 200 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Найбільше людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок.
  • 18 вересня 2017 року суд виправдав усіх осіб, яких звинувачували в масових заворушеннях 2 травня.

Українська правда

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Теми: ПарубійАваков
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