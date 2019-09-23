Аваков очікує, що справу по Парубію закриють
Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков вважає формулювання "упередженими", а звинувачення "абсурдними", у кримінальному провадженні Державного бюро розслідувань проти екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія.
Джерело: Твіттер Авакова
Пряма мова: "Справа ДБР по Парубію та Одесі.
Розумію, ще не могли за заявою не відкрити ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань – ред.), – вимога КПК.
Не розумію упередженості формулювань. Очікую, відповідно до закону та здорового глузду закриття провадження та спростування абсурдних звинувачень".
Що було раніше: Наприкінці серпня екс-заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що звернеться до ДБР із заявою про нібито створення Парубієм озброєних угруповань для масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.
ДБР відкрило проти Парубія кримінальне провадження.
Парубій назвав справу "задзеркальним абсурдом".
Передісторія:
- 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення за участю активістыв Євромайдану, "Правого сектора", "Самооборони", харківських та одеських футбольних фанатів з одного боку і проросійських активістів – з іншого.
- Загинули 48 осіб та понад 200 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Найбільше людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок.
- 18 вересня 2017 року суд виправдав усіх осіб, яких звинувачували в масових заворушеннях 2 травня.