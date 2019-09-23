Аваков очікує, що справу по Парубію закриють

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков вважає формулювання "упередженими", а звинувачення "абсурдними", у кримінальному провадженні Державного бюро розслідувань проти екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Джерело: Твіттер Авакова

Пряма мова: "Справа ДБР по Парубію та Одесі.

Розумію, ще не могли за заявою не відкрити ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань – ред.), – вимога КПК.

Не розумію упередженості формулювань. Очікую, відповідно до закону та здорового глузду закриття провадження та спростування абсурдних звинувачень".

Що було раніше: Наприкінці серпня екс-заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що звернеться до ДБР із заявою про нібито створення Парубієм озброєних угруповань для масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

ДБР відкрило проти Парубія кримінальне провадження.

Парубій назвав справу "задзеркальним абсурдом".

Передісторія: