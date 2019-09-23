Аваков ожидает, что дело по Парубию закроют

1797 просмотров
Понедельник, 23 сентября 2019, 20:38

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков считает формулировки "предвзятыми", а обвинения "абсурдными", в уголовном производстве Госбюро расследований против экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Источник: Твиттер Авакова

Прямая речь: "Дело ГБР по Парубию и Одессе.

Понимаю, что не могли по заявлению не открыть ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - ред.), – требование КПК.

Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений".

Что было ранее: В конце августа экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что обратится в ГБР с заявлением о якобы создании Парубием вооруженных группировок с целью организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

ГБР открыло против Парубия уголовное производство. Парубий назвал его "зазеркальный абсурдом".

Предыстория:

  • 2 мая 2014 года в Одессе состоялись массовые беспорядки с участием активистов Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковских и одесских футбольных фанатов с одной стороны и пророссийских активистов – с другой.
  • Погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Больше всего людей погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
  • 18 сентября 2017 года суд оправдал всех лиц, обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Парубий Аваков


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Зазеркальный абсурд": Парубий ответил ГБР на дело о "беспорядках в Одессе" 23 сентября 2019, 12:37
Парламент Великобритании в понедельник приостановит работу 9 сентября 2019, 16:01
Следователи заблокировали работу системы "Рада" – Парубий 27 августа 2019, 12:06
Все новости
Главные новости
Популярные Facebook-страницы с агитацией за Трампа модерируют украинцы – СМИ
На границе остановили авто с экс-супругой Князева и полумиллионом евро – источник
Жеваго зовут в ГБР, чтобы вручить подозрение
Напавшего на Найема, который находился в розыске, задержали и арестуют
Все новости
здоровье

Целлюлит: как избавиться и почему возникает

Медицина

Как и зачем меняется медицина Светловодска

Медицина

Как в Мукачево ремонтируют семейную медицину

Поиск по сайту
Архив
Весь архів