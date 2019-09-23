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Аваков ожидает, что дело по Парубию закроют

Понедельник, 23 сентября 2019, 20:38

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков считает формулировки "предвзятыми", а обвинения "абсурдными", в уголовном производстве Госбюро расследований против экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Источник: Твиттер Авакова

Прямая речь: "Дело ГБР по Парубию и Одессе.

Понимаю, что не могли по заявлению не открыть ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - ред.), – требование КПК.

Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений".

Что было ранее: В конце августа экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что обратится в ГБР с заявлением о якобы создании Парубием вооруженных группировок с целью организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

ГБР открыло против Парубия уголовное производство. Парубий назвал его "зазеркальный абсурдом".

Предыстория:

  • 2 мая 2014 года в Одессе состоялись массовые беспорядки с участием активистов Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковских и одесских футбольных фанатов с одной стороны и пророссийских активистов – с другой.
  • Погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Больше всего людей погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
  • 18 сентября 2017 года суд оправдал всех лиц, обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая.

Украинская правда

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Темы: ПарубийАваков
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