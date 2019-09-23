"Задзеркальний абсурд": Парубій відповів ДБР на справу про "заворушення в Одесі"

Екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав "задзеркальним абсурдом" кримінальне провадження про нібито створення ним озброєних угруповань для масових заворушень 02 травня 2014 року в Одесі.

Джерело: пост Парубія у Facebook

Пряма мова: "Відчайдушна протидія української влади і громадянського суспільства гібридному захопленню путінською Росією всього нашого південного сходу — восьми українських областей, через захоплення влади проросійськими силами у обласних центрах, зокрема, і в Одесі — тут вже класифікується однозначно — як "факт створення і координування Парубієм А.В. громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 02.05.2014 на території м.Одеси.

У документі ДБР це вже стверджується як ФАКТ. Дійсно — нова, химерна епоха…"

Деталі: Парубій додав, що на Майдані, в АТО та "під час захисту наших південних областей, зупиняючи "русскую весну", він "робив все можливе і неможливе для захисту України".

Екс-голова Ради підсумував, що буде робити так і надалі, і "хай це завжди пам‘ятають вороги України".

Що було раніше: Наприкінці серпня екс-заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що звернеться до Державного бюро розслідувань із заявою про нібито злочин Парубія. Йшлось саме про "організацію масових заворушень" в Одесі.

За кілька днів Портнов додав, що ДБР відкрило провадження.

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