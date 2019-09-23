"Задзеркальний абсурд": Парубій відповів ДБР на справу про "заворушення в Одесі"

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Понеділок, 23 вересня 2019, 12:37

Екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав "задзеркальним абсурдом" кримінальне провадження про нібито створення ним озброєних угруповань для масових заворушень 02 травня 2014 року в Одесі.

Джерело: пост Парубія у Facebook 

Пряма мова: "Відчайдушна протидія української влади і громадянського суспільства гібридному захопленню путінською Росією всього нашого південного сходу — восьми українських областей, через захоплення влади проросійськими силами у обласних центрах, зокрема, і в Одесі — тут вже класифікується однозначно — як "факт створення і координування Парубієм А.В. громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 02.05.2014 на території м.Одеси.

У документі ДБР це вже стверджується як ФАКТ. Дійсно — нова, химерна епоха…"

Деталі: Парубій додав, що на Майдані, в АТО та "під час захисту наших південних областей, зупиняючи "русскую весну", він "робив все можливе і неможливе для захисту України".

Екс-голова Ради підсумував, що буде робити так і надалі, і "хай це завжди пам‘ятають вороги України".

Що було раніше: Наприкінці серпня екс-заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що звернеться до Державного бюро розслідувань із заявою про нібито злочин Парубія. Йшлось саме про "організацію масових заворушень" в Одесі.

За кілька днів Портнов додав, що ДБР відкрило провадження.

Нагадаємо: 

  • 19 травня 2019 року Портнов повідомив про повернення в Україну.
  • Після цього він почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями проти п’ятого президента Петра Порошенка та його соратників.
  • Наразі ДБР веде щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Більша частина з них була відкрила за заявам Портнова.
  • 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення під час мітингу "За єдність України", в якому взяли участь активісти Євромайдану, "Правого сектора", "Самооборони", харківські та одеські футбольні фанати з одного боку, і проросійськими активістами – з іншого.
  • Загинули 48 осіб та понад 200 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Найбільше людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок.
  • Правоохоронні органи розпочали близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне – справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.
  • У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявляли, що українські правоохоронні органи не зробили все необхідне для забезпечення повного розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.
  • 18 вересня 2017 року суд виправдав усіх осіб, яких звинувачували в масових заворушеннях 2 травня.
  • Того ж дня двої фігурантів справи Долженкова і росіянина Мефьодова затримали за підозрою у сепаратизмі.
  • У 2019 році Мефьодов став одним з учасників обміну утримуваними особами, який відбувся між Україною та Росією 7 вересня.

Українська правда

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Теми: Парубій ДБР Одеса


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