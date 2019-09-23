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Глава Нацполиции объяснил историю с экс-супругой и "мешком денег" на границе

Понедельник, 23 сентября 2019, 22:28

Глава Национальной полиции Сергей Князев назвал дезинформацией задержание на границе между Украиной и Польшей автомобиля с его экс-супругой и полумиллионом евро.

Источник: Сергей Князев в Facebook

Прямая речь: "Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки.

Средства массовой информации мгновенно распространили "новость" о перевозке ею едва ли не мешков с деньгами. Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью".

Детали: По его словам, экс-супруга работает в строительной компании "Атлант". Она пересекала границу вместе с директором компании 78-летним Вадимом Каганом.

В автомобиле также были украинский и европейский партнеры директора.

Каган продал за 500 тысяч евро торговое помещение в центре Киева и вез деньги с собой.

Польские пограничники попросили, кроме предъявленных, дополнительные документы по задекларированным деньгам.

Кагану пришлось показать "еще некоторые оригиналы" и после этого "инцидент был исчерпан".

Что этому предшествовало: В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" между Украиной и Польшей в выходные задержали Mersedes-Benz с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой и 500 тысячами евро без необходимого декларирования.

Пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало сообщил, что Князев свою позицию в ближайшее время выложит в Facebook.

Украинская правда

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Темы: Князев Сергейграницаполиция
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