Зеленський прилетів у США

Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Джерело: Telegram Офісу президента

Деталі: Зеленський зустрінеться з президентом Дональдом Трампом та представниками американських ділових кіл.

Також виступить із промовою на загальних дебатах сесії Генасамблеї.

Крім того, візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

Цьому передувала заява міністра закордонних справ Вадима Пристайка про те, що у Зеленського і Трампа буде не коротка зустріч "на полях" Генасамблеї ООН, а повноцінні переговори.

За його словами, це буде "годинна зустріч, під час якої передовсім ми ставимо задачу налагодити зв'язок".

Передісторія:

Трамп мав дві телефонні розмови із Зеленським.

У першій, 22 квітня, Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.

Також була розмова 21 липня. Трамп привітав українського президента з упевненою перемогою партії "Слуга народу" на парламентських виборах.

27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що Трамп запланував зустріч із Зеленським у Варшаві.

30 серпня Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.

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