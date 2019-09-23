Зеленський прилетів у США
Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Джерело: Telegram Офісу президента
Деталі: Зеленський зустрінеться з президентом Дональдом Трампом та представниками американських ділових кіл.
Також виступить із промовою на загальних дебатах сесії Генасамблеї.
Крім того, візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.
Цьому передувала заява міністра закордонних справ Вадима Пристайка про те, що у Зеленського і Трампа буде не коротка зустріч "на полях" Генасамблеї ООН, а повноцінні переговори.
За його словами, це буде "годинна зустріч, під час якої передовсім ми ставимо задачу налагодити зв'язок".
Передісторія:
- Трамп мав дві телефонні розмови із Зеленським.
- У першій, 22 квітня, Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.
- Також була розмова 21 липня. Трамп привітав українського президента з упевненою перемогою партії "Слуга народу" на парламентських виборах.
- 27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що Трамп запланував зустріч із Зеленським у Варшаві.
- 30 серпня Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.
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