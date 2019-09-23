Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський прилетів у США

Понеділок, 23 вересня 2019, 23:36
Зеленський прилетів у США

Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Джерело: Telegram Офісу президента

Деталі: Зеленський зустрінеться з президентом Дональдом Трампом та представниками американських ділових кіл.

Також виступить із промовою на загальних дебатах сесії Генасамблеї.

Крім того, візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

Цьому передувала заява міністра закордонних справ Вадима Пристайка про те, що у Зеленського і Трампа буде не коротка зустріч "на полях" Генасамблеї ООН, а повноцінні переговори.

За його словами, це буде "годинна зустріч, під час якої передовсім ми ставимо задачу налагодити зв'язок".

Передісторія:

  • Трамп мав дві телефонні розмови із Зеленським.
  • У першій, 22 квітня, Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.
  • Також була розмова 21 липня. Трамп привітав українського президента з упевненою перемогою партії "Слуга народу" на парламентських виборах.
  • 27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що Трамп запланував зустріч із Зеленським у Варшаві.
  • 30 серпня Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.

Читайте також: "Шантаж на тлі виборів: чому розмова із Зеленським може призвести до імпічменту Трампа"

"Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Зеленський
Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
Байден запланував зустрічі із Зеленським та Ердоганом у Вільнюсі – ЗМІ
Формулювання рішення саміту НАТО щодо України ще узгоджується – Зеленський
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: