Зеленский прилетел в США

Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: Telegram Офиса президента

Детали: Зеленский встретится с президентом Дональдом Трампом и представителями американских деловых кругов.

Также выступит с речью на общих дебатах сессии Генассамблеи.

Кроме того, примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

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