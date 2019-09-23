Зеленский прилетел в США
Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Источник: Telegram Офиса президента
Детали: Зеленский встретится с президентом Дональдом Трампом и представителями американских деловых кругов.
Также выступит с речью на общих дебатах сессии Генассамблеи.
Кроме того, примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.
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Этому предшествовало заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что у Зеленского и Трампа будет не короткая встреча "на полях" Генассамблеи ООН, а полноценные переговоры.
По его словам, это будет "часовая встреча, в ходе которой мы прежде всего ставим задачу наладить связь".
Предыстория:
- Трамп дважды общался с Зеленским по телефону.
- В первый раз, 22 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
- Также был разговор 21 июля. Трамп поздравил украинского президента с уверенной победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах.
- 27 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в ходе визита в Украину заявил, что Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Варшаве.
- 30 августа Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду надвигался ураган.