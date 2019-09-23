Зеленский прилетел в США
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Понедельник, 23 сентября 2019, 23:36
Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Источник: Telegram Офиса президента
Детали: Зеленский встретится с президентом Дональдом Трампом и представителями американских деловых кругов.
Также выступит с речью на общих дебатах сессии Генассамблеи.
Кроме того, примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.
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Украинская правда
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