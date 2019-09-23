Зеленский прилетел в США

Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: Telegram Офиса президента

Детали: Зеленский встретится с президентом Дональдом Трампом и представителями американских деловых кругов.

Также выступит с речью на общих дебатах сессии Генассамблеи.

Кроме того, примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

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Этому предшествовало заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что у Зеленского и Трампа будет не короткая встреча "на полях" Генассамблеи ООН, а полноценные переговоры.

По его словам, это будет "часовая встреча, в ходе которой мы прежде всего ставим задачу наладить связь".

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