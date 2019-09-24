Зеленський сподівається на "потужну зустріч" з Трампом

2504 перегляди
Вівторок, 24 вересня 2019, 10:46

Президент України Володимир Зеленський очікує, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом буде продуктивною.

Джерело: прес-служба офісу президента

Дослівно Зеленський: "Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україні потрібна підтримка Штатів. Також він сподівається, що зустріч у Нормандському форматі відбудеться найближчим часом.

Зеленський про зустріч у у Нормандському форматі: "Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити".

Нагадаємо:

  • Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
  • Трамп мав дві телефонні розмови із Зеленським.
  • У першій, 22 квітня, Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.
  • Також була розмова 21 липня. Трамп привітав українського президента з упевненою перемогою партії "Слуга народу" на парламентських виборах.
  • 27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що Трамп запланував зустріч із Зеленським у Варшаві.
  • 30 серпня Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.

Читайте також: "Шантаж на тлі виборів: чому розмова із Зеленським може призвести до імпічменту Трампа"

"Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Трамп США Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський повинен вирішити, хоче він бути "слугою народу" чи олігархів – Financial Times 24 вересня 2019, 10:00
Трамп про стенограму розмови з Зеленським: Може, побачите, а може, – ні 24 вересня 2019, 08:45
Зеленський у США пообіцяв діаспорі боронити Україну – президент УККА 24 вересня 2019, 08:39
Усі новини
Головні новини
Зеленський ветував закон про тимчасові комісії Ради
Депутатську кімнату на вокзалі Києва перетворять на пункт для військових
Скандальний суд дозволив зводити висотку в історичному ареалі Києва
Синоптики попереджають про заморозки до -5
Усі новини
Фото

Надзвичайні краєвиди з кабіни літака

здоров'я

6 змін, які відбуваються з нашим тілом, коли на вулиці стає холодно

Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська