Зеленський сподівається на "потужну зустріч" з Трампом

Президент України Володимир Зеленський очікує, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом буде продуктивною.

Джерело: прес-служба офісу президента

Дослівно Зеленський: "Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україні потрібна підтримка Штатів. Також він сподівається, що зустріч у Нормандському форматі відбудеться найближчим часом.

Зеленський про зустріч у у Нормандському форматі: "Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити".

Нагадаємо:

Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Трамп мав дві телефонні розмови із Зеленським.

У першій, 22 квітня, Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.

Також була розмова 21 липня. Трамп привітав українського президента з упевненою перемогою партії "Слуга народу" на парламентських виборах.

27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що Трамп запланував зустріч із Зеленським у Варшаві.

30 серпня Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.

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