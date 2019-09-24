Зеленский надеется на "мощную встречу" с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной.
Источник: пресс-служба офиса президента
Дословно Зеленский: "Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча".
Детали: Зеленский отметил, что Украине нужна поддержка Штатов. Также он надеется, что встреча в нормандской формате состоится в ближайшее время.
Зеленский о встрече в нормандской формате: "Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать".
Напомним:
- Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
- Трамп дважды общался с Зеленским по телефону.
- В первый раз, 22 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
- Также был разговор 21 июля. Трамп поздравил украинского президента с уверенной победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах.
- 27 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в ходе визита в Украину заявил, что Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Варшаве.
- 30 августа Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду надвигался ураган.
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