Екс-заступник голови Нацполіції Аброськін готується очолити університет

Колишній перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін претендує на посаду ректора Одеський державний університет внутрішніх справ.

Джерело: декларація Аброськіна; "Думская"

Деталі: 17 вересня екс-заступник глави Нацполіції подав декларацію як кандидат на посаду ректора.

Раніше університет очолював Іван Катеринчук – екс-начальник управління МВС в Одеській області та у Криму. Він пішов з посади у вересні цього року.

За даними джерел "Думской", призначення Аброськіна вже узгоджене, однак наказу наразі немає. Представлення новог ректора має відбутись за кілька днів.

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