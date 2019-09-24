Екс-заступник голови Нацполіції Аброськін готується очолити університет

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Вівторок, 24 вересня 2019, 12:41

Колишній перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін претендує на посаду ректора Одеський державний університет внутрішніх справ.

Джерело: декларація Аброськіна; "Думская"

Деталі: 17 вересня екс-заступник глави Нацполіції подав декларацію як кандидат на посаду ректора.

Раніше університет очолював Іван Катеринчук – екс-начальник управління МВС в Одеській області та у Криму. Він пішов з посади у вересні цього року.

За даними джерел "Думской", призначення Аброськіна вже узгоджене, однак наказу наразі немає. Представлення новог ректора має відбутись за кілька днів.

Нагадаємо:

  • 11 вересня у Нацполіції повідомили "Українській правді", що троє заступників голови Національної поліції Сергія Князєва В’ячеслав Аброськін, Ігор Купранець та Віталій Невгад подали у відставку і були звільнені.
  • В ніч на 12 вересня Аброськін написав пост в Facebook, в якому заперечував своє звільнення.
  • Однак наступного дня він визнав, що все-таки написав заяву про звільнення.
  • Аброськін писав, що має намір повернутися до Маріуполя і балотуватися в мери.
  • Пізніше на сайті МВС з’явилося повідомлення, що Аваков прийняв відставку трьох заступників голови Нацполіції, в тому числі й Аброськіна.

Українська правда

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