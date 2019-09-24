Екс-заступник голови Нацполіції Аброськін готується очолити університет
Вівторок, 24 вересня 2019, 12:41
Колишній перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін претендує на посаду ректора Одеський державний університет внутрішніх справ.
Джерело: декларація Аброськіна; "Думская"
Деталі: 17 вересня екс-заступник глави Нацполіції подав декларацію як кандидат на посаду ректора.
Раніше університет очолював Іван Катеринчук – екс-начальник управління МВС в Одеській області та у Криму. Він пішов з посади у вересні цього року.
За даними джерел "Думской", призначення Аброськіна вже узгоджене, однак наказу наразі немає. Представлення новог ректора має відбутись за кілька днів.
Нагадаємо:
- 11 вересня у Нацполіції повідомили "Українській правді", що троє заступників голови Національної поліції Сергія Князєва В’ячеслав Аброськін, Ігор Купранець та Віталій Невгад подали у відставку і були звільнені.
- В ніч на 12 вересня Аброськін написав пост в Facebook, в якому заперечував своє звільнення.
- Однак наступного дня він визнав, що все-таки написав заяву про звільнення.
- Аброськін писав, що має намір повернутися до Маріуполя і балотуватися в мери.
- Пізніше на сайті МВС з’явилося повідомлення, що Аваков прийняв відставку трьох заступників голови Нацполіції, в тому числі й Аброськіна.
Українська правда