Экс-зам главы Нацполиции Аброськин готовится возглавить университет

Бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин претендует на должность ректора Одесский государственный университет внутренних дел.

Источник: декларация Аброськина; "Думская"

Детали: 17 сентября экс-заместитель главы Нацполиции подал декларацию в качестве кандидата на должность ректора.

Ранее университет возглавлял Иван Катеринчук – экс-начальник управления МВД в Одесской области и в Крыму. Он ушел с должности в сентябре этого года.

По данным источников "Думской", назначение Аброськина уже согласовано, однако приказа пока нет. Представление нового ректора должно состояться через несколько дней.

Напомним: