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Экс-зам главы Нацполиции Аброськин готовится возглавить университет

Вторник, 24 сентября 2019, 12:41

Бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин претендует на должность ректора Одесский государственный университет внутренних дел.

Источник: декларация Аброськина; "Думская"

Детали: 17 сентября экс-заместитель главы Нацполиции подал декларацию в качестве кандидата на должность ректора.

Ранее университет возглавлял Иван Катеринчук – экс-начальник управления МВД в Одесской области и в Крыму. Он ушел с должности в сентябре этого года.

По данным источников "Думской", назначение Аброськина уже согласовано, однако приказа пока нет. Представление нового ректора должно состояться через несколько дней.

Напомним:

  • 11 сентября во Нацполиции сообщили "Украинской правде", что трое заместителей главы Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали в отставку и были уволены.
  • В ночь на 12 сентября Аброськин написал пост в Facebook, в котором отрицал свое увольнение.
  • Однако на следующий день он признал, что все-таки написал заявление об увольнении.
  • Аброськин писал, что намерен вернуться в Мариуполь и баллотироваться в мэры.
  • Позже на сайте МВД появилось сообщение, что Аваков принял отставку трех заместителей главы Нацполиции, в том числе и Аброськина.

Украинская правда

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