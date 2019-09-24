Экс-зам главы Нацполиции Аброськин готовится возглавить университет
Вторник, 24 сентября 2019, 12:41
Бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин претендует на должность ректора Одесский государственный университет внутренних дел.
Источник: декларация Аброськина; "Думская"
Детали: 17 сентября экс-заместитель главы Нацполиции подал декларацию в качестве кандидата на должность ректора.
Ранее университет возглавлял Иван Катеринчук – экс-начальник управления МВД в Одесской области и в Крыму. Он ушел с должности в сентябре этого года.
По данным источников "Думской", назначение Аброськина уже согласовано, однако приказа пока нет. Представление нового ректора должно состояться через несколько дней.
Напомним:
- 11 сентября во Нацполиции сообщили "Украинской правде", что трое заместителей главы Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали в отставку и были уволены.
- В ночь на 12 сентября Аброськин написал пост в Facebook, в котором отрицал свое увольнение.
- Однако на следующий день он признал, что все-таки написал заявление об увольнении.
- Аброськин писал, что намерен вернуться в Мариуполь и баллотироваться в мэры.
- Позже на сайте МВД появилось сообщение, что Аваков принял отставку трех заместителей главы Нацполиции, в том числе и Аброськина.
Украинская правда