Львівські депутати вимагають відсторонити начальника облполіції за розгін блокади
Львівська обласна рада вимагає тимчасово відсторонити начальника поліції області Василя Віконського і провести службове розслідування за фактом розгону протестувальників у Соснівці.
Джерело: сайт Львівської облради, "Інтерфакс-Україна", Zaxid.net
Дослівно: "Депутати засудили дії працівників правоохоронних органів і звертаються до міністра внутрішніх справ А. Авакова та голови Національної поліції С. Князєва з вимогою негайно провести службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності, а також на час розслідування відсторонити від займаної посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області - начальника кримінальної поліції Василя Віконського".
Деталі: На нараду у Львівській ОДА 24 вересня увірвалася група протестуючих (близько 50 активістів "УВУ АТО", Нацкорпуса та інших організацій) з вимогою відставки Віконського. Пропозиція частини депутатів і громадських активістів вимагати негайного звільнення Віконського з посади начальника Національної поліції у Львівській області не набрала необхідної кількості голосів. Водночас за звернення до міністра внутрішніх справ, начальника Нацполіції та генпрокурора України проголосували 64 депутати.
Віконський, призначений на посаду три тижні тому, підтвердив, що наказ про застосування сили віддав особисто, оскільки вважає такі дії поліції законними.
Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський погодився, що поліція має право на застосування сили, але в Соснівці, на його думку, вона перевищила свої повноваження.
Мальський попросив Віконського написати заяву про звільнення, але той відмовився і заявив, що піде у відставку тільки після розпорядження безпосереднього керівника – голови Нацполіції Сергія Князєва.
Передісторія:
- 21 вересня у поліції Львівщини заявили, що від керівництва одного з вугільних підприємств району надійшла заява про те, що у с.Сілець на залізничній колії станції "Соснівка" невідомі здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим завдають суттєвої фінансової шкоди підприємству.
- У Штабі блокади торгівлі з окупантами заявили, що поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям та затримала понад 20 осіб. Повідомлялося, що серед затриманих є перший командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.
- У свою чергу правоохоронці заявили, що були "змушені застосувати заходи поліцейського примусу", оскільки учасники акції чинили фізичний спротив.
- Під час заходів з розблокування руху на залізниці було затримано 28 осіб. Після встановлення особистих даних усіх затриманих відпустили. Учасники акції завдали тілесних ушкоджень 8 правоохоронцям.
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