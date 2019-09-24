Львівські депутати вимагають відсторонити начальника облполіції за розгін блокади

Львівська обласна рада вимагає тимчасово відсторонити начальника поліції області Василя Віконського і провести службове розслідування за фактом розгону протестувальників у Соснівці.

Джерело: сайт Львівської облради, "Інтерфакс-Україна", Zaxid.net

Дослівно: "Депутати засудили дії працівників правоохоронних органів і звертаються до міністра внутрішніх справ А. Авакова та голови Національної поліції С. Князєва з вимогою негайно провести службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності, а також на час розслідування відсторонити від займаної посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області - начальника кримінальної поліції Василя Віконського".

Деталі: На нараду у Львівській ОДА 24 вересня увірвалася група протестуючих (близько 50 активістів "УВУ АТО", Нацкорпуса та інших організацій) з вимогою відставки Віконського. Пропозиція частини депутатів і громадських активістів вимагати негайного звільнення Віконського з посади начальника Національної поліції у Львівській області не набрала необхідної кількості голосів. Водночас за звернення до міністра внутрішніх справ, начальника Нацполіції та генпрокурора України проголосували 64 депутати.

Віконський, призначений на посаду три тижні тому, підтвердив, що наказ про застосування сили віддав особисто, оскільки вважає такі дії поліції законними.

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський погодився, що поліція має право на застосування сили, але в Соснівці, на його думку, вона перевищила свої повноваження.

Мальський попросив Віконського написати заяву про звільнення, але той відмовився і заявив, що піде у відставку тільки після розпорядження безпосереднього керівника – голови Нацполіції Сергія Князєва.

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