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Львовские депутаты требуют отстранить начальника облполиции за разгон блокады

Вторник, 24 сентября 2019, 14:40

Львовский областной совет требует временно отстранить начальника полиции области Василия Виконский и провести служебное расследование по факту разгона протестующих в Сосновке.

Источник: сайт Львовского облсовета, "Интерфакс-Украина", Zaxid.net

Дословно: "Депутаты осудили действия сотрудников правоохранительных органов и обращаются к министру внутренних дел А. Авакову и председателя Национальной полиции С. Князеву с требованием немедленно провести служебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, установить виновных и привлечь их к ответственности, а также на время расследования отстранить от занимаемой должности начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области - начальника криминальной полиции Василия Виконского".

Детали: На совещание во Львовской ОГА 24 сентября ворвалась группа протестующих (около 50 активистов "УВУ АТО", Нацкорпуса и других организаций) с требованием отставки Виконского. Предложение части депутатов и общественных активистов требовать немедленного освобождения Виконского от должности начальника Национальной полиции во Львовской области не набрала необходимого количества голосов. В то же время за обращение к министру внутренних дел, начальника Нацполиции и генпрокурору проголосовали 64 депутата.

Виконский, назначеный на должность три недели назад, подтвердил, что приказ о применении силы отдал лично, поскольку считает такие действия полиции законными.

Председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский согласился, что полиция имеет право на применение силы, но в Сосновке, по его мнению, она превысила свои полномочия.

Мальский попросил Виконского написать заявление об увольнении, но тот отказался и заявил, что уйдет в отставку только после распоряжения непосредственного руководителя - председателя Нацполиции Сергея Князева.

Предыстория:

  • 21 сентября в полиции Львовщины заявили, что от руководства одного из угольных предприятий района поступило заявление о том, что в с. Силец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные блокируют вагоны, груженные углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.
  • В Штабе блокады торговли с оккупантами заявили, что полиция силой разогнала участников блокады вагонов с углем и задержала более 20 человек. Сообщалось, что среди задержанных есть первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.
  • В свою очередь правоохранители заявили, что были "вынуждены принять меры полицейского принуждения", поскольку участники акции оказывали физическое сопротивление.
  • Во время мероприятий по разблокированию движения на железной дороге задержали 28 человек. После установления личных данных всех задержанных отпустили. Участники акции нанесли телесные повреждения 8 правоохранителям.

Темы: Львовщинаполиция
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