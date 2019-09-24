Львовские депутаты требуют отстранить начальника облполиции за разгон блокады

Львовский областной совет требует временно отстранить начальника полиции области Василия Виконский и провести служебное расследование по факту разгона протестующих в Сосновке.

Источник: сайт Львовского облсовета, "Интерфакс-Украина", Zaxid.net

Дословно: "Депутаты осудили действия сотрудников правоохранительных органов и обращаются к министру внутренних дел А. Авакову и председателя Национальной полиции С. Князеву с требованием немедленно провести служебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, установить виновных и привлечь их к ответственности, а также на время расследования отстранить от занимаемой должности начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области - начальника криминальной полиции Василия Виконского".

Детали: На совещание во Львовской ОГА 24 сентября ворвалась группа протестующих (около 50 активистов "УВУ АТО", Нацкорпуса и других организаций) с требованием отставки Виконского. Предложение части депутатов и общественных активистов требовать немедленного освобождения Виконского от должности начальника Национальной полиции во Львовской области не набрала необходимого количества голосов. В то же время за обращение к министру внутренних дел, начальника Нацполиции и генпрокурору проголосовали 64 депутата.

Виконский, назначеный на должность три недели назад, подтвердил, что приказ о применении силы отдал лично, поскольку считает такие действия полиции законными.

Председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский согласился, что полиция имеет право на применение силы, но в Сосновке, по его мнению, она превысила свои полномочия.

Мальский попросил Виконского написать заявление об увольнении, но тот отказался и заявил, что уйдет в отставку только после распоряжения непосредственного руководителя - председателя Нацполиции Сергея Князева.

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