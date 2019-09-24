В уряді запевняють, що курс на НАТО і ЄС залишається

У Кабінеті міністрів запевняють, що курс України на Європейський союз та НАТО є незмінним.

Джерело: Урядовий портал

Дослівно: "Повідомляємо, що слова Ірини Верещук (представник уряду у Верховній Раді) були некоректно трактовані низкою медіа. Стратегічний курс України до ЄС та НАТО закріплений у Конституції та залишається незмінним".

Деталі: В уряді нагадують, що стратегічна готовність НАТО прийняти Україну також підтверджена у декларації Бухарестського саміту 2008 року, де прямо вказано, що Україна стане членом НАТО.

Водночас урядовці зазначають, що свідомі й перепон на цьому шляху: "Звісно, міжнародний збройний конфлікт на Сході з багатьох позицій ускладнює для України інтеграцію до НАТО. Ми також розуміємо, що встановлення миру в Україні дуже багато в чому залежить від керівництва Росії. Саме це малося на увазі", – розтлумачують слова представниці фракції "Слуга народу" Верещук.

Водночас наголошується, що багато залежить від самої України, за умови серйозного прогресу в реформах: успішного подолання корупції, забезпечення належного врядування, прозорості, дотримання прав людини та гендерної рівності, реформування кримінального правосуддя, судової реформи.

Що передувало: "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що її слова про НАТО "висмикнули з розмови".

Нагадаємо:

В інтерв’ю телеканалу "112 Україна" представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук зазначила про Північноатлантичний альянс зокрема таке: "нам не можна йти туди, де нас не чекають".