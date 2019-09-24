В правительстве уверяют, что курс на НАТО и ЕС остается

В Кабинете министров уверяют, что курс Украины на Европейский союз и НАТО является неизменным.

Источник: Правительственный портал

Дословно: "Сообщаем, что слова Ирины Верещук (представитель правительства в Верховной Раде) были некорректно трактованы рядом СМИ. Стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции и остается неизменным".

Детали: В правительстве напоминают, что стратегическая готовность НАТО принять Украину также подтверждена в декларации Бухарестского саммита 2008 года, где прямо указано, что Украина станет членом НАТО.

В то же время чиновники отмечают, что осознают и наличие преград на этом пути: "Конечно, международный вооруженный конфликт на Востоке по многим позициям затрудняет для Украины интеграцию в НАТО. Мы также понимаем, что установление мира в Украине очень во многом зависит от руководства России. Именно это имелось в виду", – разъясняют слова представительницы фракции "Слуга народа" Верещук.

В то же время отмечается, что многое зависит от самой Украины, при условии серьезного прогресса в реформах: успешного преодоления коррупции, обеспечения надлежащего управления, прозрачности, соблюдения прав человека и гендерного равенства, реформирования уголовного правосудия, судебной реформы.

Что предшествовало: "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что ее слова о НАТО "выдернули из разговора".

Напомним:

В интервью телеканалу "112 Украина" представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук отметила о Североатлантическом альянсе в частности следующее: "нам нельзя идти туда, где нас не ждут".