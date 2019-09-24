Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В правительстве уверяют, что курс на НАТО и ЕС остается

Вторник, 24 сентября 2019, 15:54

В Кабинете министров уверяют, что курс Украины на Европейский союз и НАТО является неизменным.

Источник: Правительственный портал

Дословно: "Сообщаем, что слова Ирины Верещук (представитель правительства в Верховной Раде) были некорректно трактованы рядом СМИ. Стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции и остается неизменным".

Детали: В правительстве напоминают, что стратегическая готовность НАТО принять Украину также подтверждена в декларации Бухарестского саммита 2008 года, где прямо указано, что Украина станет членом НАТО.

В то же время чиновники отмечают, что осознают и наличие преград на этом пути: "Конечно, международный вооруженный конфликт на Востоке по многим позициям затрудняет для Украины интеграцию в НАТО. Мы также понимаем, что установление мира в Украине очень во многом зависит от руководства России. Именно это имелось в виду", – разъясняют слова представительницы фракции "Слуга народа" Верещук.

В то же время отмечается, что многое зависит от самой Украины, при условии серьезного прогресса в реформах: успешного преодоления коррупции, обеспечения надлежащего управления, прозрачности, соблюдения прав человека и гендерного равенства, реформирования уголовного правосудия, судебной реформы.

Что предшествовало: "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что ее слова о НАТО "выдернули из разговора".

Напомним:

В интервью телеканалу "112 Украина" представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук отметила о Североатлантическом альянсе в частности следующее: "нам нельзя идти туда, где нас не ждут".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОКабинет министровЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
НАТО
Формулировка решения саммита НАТО по Украине еще согласовывается - Зеленский
Зеленский подтвердил, что приедет на саммит НАТО в Вильнюсе
Страны НАТО согласовали оборонительные планы от нападения России – Reuters
Последние новости
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
Все новости...
Реклама: