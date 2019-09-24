СБУ шукає терористів серед причетних до "112" і "NewsOne"

Служба безпеки перевіряє юридичних осіб, причетних до телеканалів "112" і "NewsOne", на діяльність, яка дає підстави застосувати санкції, тому інформація про те, що РНБО не буде застосовувати санкції до цих телеканалів недостовірна, адже робота ще триває.

Джерело: прес-служба Ради національної безпеки і оборони

Деталі: Відзначається, що після пропозиції парламенту застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne, РНБО доручила СБУ перевірити юридичних осіб (перелік був указаний у додатку до постанови Ради) на діяльність, яка дає підстави застосувати санкції.

Дослівно: "Апарат РНБО поінформував, що станом на сьогодні Службою безпеки фактів, підтверджуючих участь зазначених юридичних осіб у терористичній діяльності, не надано, проте служба продовжує роботу. РНБО чекає на висновки спецслужби для прийняття відповідних рішень".

У РНБО запевнили, що наразі триває "активна робота у цьому напрямку". Своє повідомлення у відомстві опублікували після публікації у ЗМІ некоректних повідомлень, суть яких зводилася до того, що "РНБО не вводитиме санкції проти телеканалів112 і NewsOne".

У додатку до постанови, яку прийняла Рада у 2018 році, йшлося про 7 юридичних осіб: "АРІАДНА ТВ", "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВИБІР", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ПАРТНЕР ТВ", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ".

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