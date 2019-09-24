СБУ ищет террористов среди причастных к "112" и "NewsOne"

Служба безопасности проверяет юридических лиц, причастных к телеканалам "112" и "NewsOne", на деятельность, которая дает основания применить санкции, поэтому информация о том, что СНБО не будет применять санкции к этим телеканалов недостоверная, ведь работа еще продолжается.

Источник: пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны

Детали: Отмечается, что после предложения парламента применить санкции к владельцам телеканалов "112 Украина" и NewsOne, СНБО поручил СБУ проверить юридических лиц (перечень был указан в приложении к постановлению Рады) на деятельность, которая дает основания применить санкции.

Дословно: "Аппарат СНБО сообщил, что на сегодня Службой безопасности фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено, однако Служба продолжает работу. СНБО Украины ждет выводы спецслужбы для принятия соответствующих решений".

В СНБО заверили, что пока продолжается "активная работа в этом направлении". Свое сообщение в ведомстве опубликовали после публикации в СМИ некорректных сообщений, суть которых сводилась к тому, что "СНБО не будет вводить санкции против телеканалив112 и NewsOne".

В приложении к постановлению, которую приняла Рада в 2018 году, речь шла о 7 юридических лицах: "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ", "ЛИДЕР ТВ", "ПАРТНЕР ТВ","НОВОСТИ 24 ЧАСА".

Напомним: