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СБУ ищет террористов среди причастных к "112" и "NewsOne"

Вторник, 24 сентября 2019, 16:01

Служба безопасности проверяет юридических лиц, причастных к телеканалам "112" и "NewsOne", на деятельность, которая дает основания применить санкции, поэтому информация о том, что СНБО не будет применять санкции к этим телеканалов недостоверная, ведь работа еще продолжается.

Источник: пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны

Детали: Отмечается, что после предложения парламента применить санкции к владельцам телеканалов "112 Украина" и NewsOne, СНБО поручил СБУ проверить юридических лиц (перечень был указан в приложении к постановлению Рады) на деятельность, которая дает основания применить санкции.

Дословно: "Аппарат СНБО сообщил, что на сегодня Службой безопасности фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено, однако Служба продолжает работу. СНБО Украины ждет выводы спецслужбы для принятия соответствующих решений".

В СНБО заверили, что пока продолжается "активная работа в этом направлении". Свое сообщение в ведомстве опубликовали после публикации в СМИ некорректных сообщений, суть которых сводилась к тому, что "СНБО не будет вводить санкции против телеканалив112 и NewsOne".

В приложении к постановлению, которую приняла Рада в 2018 году, речь шла о 7 юридических лицах: "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ", "ЛИДЕР ТВ", "ПАРТНЕР ТВ","НОВОСТИ 24 ЧАСА".

Напомним:

  • В октябре 2018 года Верховная Рада попросила Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к владельцам телеканалов "112 Украина" и NewsOne.
  • В частности, утверждалось, что телеканалы распространяют пропаганду в пользу страны-агрессора.
  • "112 Украина" и "NewsOne" формально принадлежат Тарасу Козаку,но руководство телеканалами связывают с кумом Путина и одним из лидеров "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Украинская правда

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Темы: СНБОАлександр ДанилюкМедведчук
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