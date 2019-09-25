Білий дім хоче виступу перед Конгресом держслужбовця, який поскаржився на Трампа

У Білому домі працюють над угодою, яка б дозволила співробітнику розвідки, який подав скаргу після розмови президента США Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським, розкрити її деталі слідчим Конгресу.

Джерело: The New York Times

Деталі: Як повідомляє видання, чиновники адміністрації Трампа розглядають таку можливість, перш за все, задля припинення закликів до імпічменту Трампа.

Зустріч неназваного держслужбовця із слідчими Конгресу дозволила б пролити світло на окремі деталі поданої скарги з приводу намагань президента США змусити українську владу почати розслідування щодо сина Джо Байдена.

Раніше Білий дім заборонив оприлюднювати деталі скарги Конгресу, посилаючись на невідповідність законодавства.

Але в понеділок, у зв’язку із тиском демократів та республіканців, адміністрація розпочала процес скасування цього рішення.

Нагадаємо:

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа з приводу тиску на президента України Володимира Зеленського.

Президент Дональд Трамп доручив 25 вересня оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Дозвіл на оприлюднення розмови від української сторони в США отримали.

Передісторія: