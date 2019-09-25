Белый дом хочет выступления перед Конгрессом госслужащего, который пожаловался на Трампа
В Белом доме работают над соглашением, которое бы позволило сотруднику разведки, подавшему жалобу после разговора президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским, раскрыть ее детали следователем Конгресса.
Источник: The New York Times
Детали: Как сообщает издание, чиновники администрации Трампа рассматривают такую возможность, прежде всего, для прекращения призывов к импичменту Трампа.
Встреча неназванного госслужащего со следователями Конгресса позволила бы пролить свет на отдельные детали поданной жалобы относительно попыток президента США заставить украинскую власть начать расследование в отношении сына Джо Байдена.
Ранее Белый дом запретил раскрывать детали жалобы Конгрессу, ссылаясь на несоответствие законодательства.
Но в понедельник, в связи с давлением демократов и республиканцев, администрация начала процесс отмены этого решения.
Напомним:
- 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по поводу давления на президента Украины Владимира Зеленского.
- Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разрешение на публикацию разговора от украинской стороны в США получили.
Предыстория:
- На прошлой неделе стало известно о расследовании на основе жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
- Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
- СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
- Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
- Трамп отрицает "некорректность" любых высказываний со своей стороны в разговоре с Зеленским.
- В то же время президент США признал, что обсуждал с украинским президентом своего политического конкурента Джо Байдена.