Белый дом хочет выступления перед Конгрессом госслужащего, который пожаловался на Трампа

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Среда, 25 сентября 2019, 03:40

В Белом доме работают над соглашением, которое бы позволило сотруднику разведки, подавшему жалобу после разговора президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским, раскрыть ее детали следователем Конгресса.

Источник: The New York Times

Детали: Как сообщает издание, чиновники администрации Трампа рассматривают такую ​​возможность, прежде всего, для прекращения призывов к импичменту Трампа.

Встреча неназванного госслужащего со следователями Конгресса позволила бы пролить свет на отдельные детали поданной жалобы относительно попыток президента США заставить украинскую власть начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Ранее Белый дом запретил раскрывать детали жалобы Конгрессу, ссылаясь на несоответствие законодательства.

Но в понедельник, в связи с давлением демократов и республиканцев, администрация начала процесс отмены этого решения.

Напомним:

  • 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по поводу давления на президента Украины Владимира Зеленского.
  • Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разрешение на публикацию разговора от украинской стороны в США получили. 

Предыстория:

  • На прошлой неделе стало известно о расследовании на основе жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
  • Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
  • СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
  • Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
  • Трамп отрицает "некорректность" любых высказываний со своей стороны в разговоре с Зеленским.
  • В то же время президент США признал, что обсуждал с украинским президентом своего политического конкурента Джо Байдена.

Украинская правда

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Темы: Трамп импичмент США Зеленский


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