Белый дом хочет выступления перед Конгрессом госслужащего, который пожаловался на Трампа

В Белом доме работают над соглашением, которое бы позволило сотруднику разведки, подавшему жалобу после разговора президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским, раскрыть ее детали следователем Конгресса.

Источник: The New York Times

Детали: Как сообщает издание, чиновники администрации Трампа рассматривают такую ​​возможность, прежде всего, для прекращения призывов к импичменту Трампа.

Встреча неназванного госслужащего со следователями Конгресса позволила бы пролить свет на отдельные детали поданной жалобы относительно попыток президента США заставить украинскую власть начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Ранее Белый дом запретил раскрывать детали жалобы Конгрессу, ссылаясь на несоответствие законодательства.

Но в понедельник, в связи с давлением демократов и республиканцев, администрация начала процесс отмены этого решения.

Напомним:

24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по поводу давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разрешение на публикацию разговора от украинской стороны в США получили.

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