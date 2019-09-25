Гончарук заявив про початок перезавантаження влади

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Середа, 25 вересня 2019, 10:32

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд розпочинає перезавантаження влади: запровадять контракти для держслужбовців і звільнятимуть тих, хто відсиджується.

Джерело: повідомлення Гончарука у Facebook.

Пряма мова: "Час тих, хто звик "відсиджуватися" на роботі замість того, щоб працювати, вичерпано!... Нарешті ми зможемо ефективно управляти державними органами – бачити реальні результати тих, хто дійсно працює. Уряд технократів розпочинає перезавантаження влади".

Деталі: Гончарук відзначив, що запровадять контрактну державну службу, щоб була мотивація працювати на результат.

Також, за словами прем’єра, ліквідують бюрократичні бар’єри, що сповільнювали ухвалення кадрових рішень за неефективну роботу держслужбовців, і запровадять премії за продуктивність праці.

Він додав, що владні кабінети чекають "амбітну молодь", у якої "очі горять".

Що було раніше: 23 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1066, який спрощує процедуру працевлаштування та звільнення держслужбовців.  

Читайте також: Як Рада дозволила звільняти держслужбовців за забаганкою міністрів без вагомих підстав

Передісторія:

  • 19 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади". Він передбачає спрощення порядку прийняття на роботу і звільнення чиновників та запроваджує контрактну державну службу.

Українська правда

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Теми: Гончарук Кабінет міністрів законодавство звільнення


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