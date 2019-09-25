Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук заявив про початок перезавантаження влади

Середа, 25 вересня 2019, 10:32
Гончарук заявив про початок перезавантаження влади

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд розпочинає перезавантаження влади: запровадять контракти для держслужбовців і звільнятимуть тих, хто відсиджується.

Джерело: повідомлення Гончарука у Facebook.

Пряма мова: "Час тих, хто звик "відсиджуватися" на роботі замість того, щоб працювати, вичерпано!... Нарешті ми зможемо ефективно управляти державними органами – бачити реальні результати тих, хто дійсно працює. Уряд технократів розпочинає перезавантаження влади".

Деталі: Гончарук відзначив, що запровадять контрактну державну службу, щоб була мотивація працювати на результат.

Також, за словами прем’єра, ліквідують бюрократичні бар’єри, що сповільнювали ухвалення кадрових рішень за неефективну роботу держслужбовців, і запровадять премії за продуктивність праці.

Він додав, що владні кабінети чекають "амбітну молодь", у якої "очі горять".

Що було раніше: 23 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1066, який спрощує процедуру працевлаштування та звільнення держслужбовців.  

Читайте також: Як Рада дозволила звільняти держслужбовців за забаганкою міністрів без вагомих підстав

Передісторія:

  • 19 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади". Він передбачає спрощення порядку прийняття на роботу і звільнення чиновників та запроваджує контрактну державну службу.

Українська правда
Теми: ГончарукКабінет міністрівзаконодавствозвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Гончарук
Українці вважають Гончарука і Шмигаля гіршими прем’єрами, ніж Януковича та Тимошенко
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук
Останні новини
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
Усі новини...
Реклама: