Гончарук заявил о начале перезагрузки власти

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Среда, 25 сентября 2019, 10:32

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство начинает перезагрузку власти: введут контракты для госслужащих и будут увольнять тех, кто отсиживается.

Источник: сообщение Гончарука в Facebook.

Прямая речь: "Время тех, кто привык "отсиживаться" на работе вместо того, чтобы работать, исчерпано!... Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами – видеть реальные результаты тех, кто действительно работает. Правительство технократов начинает перезагрузку власти".

Детали: Гончарук отметил, что введут контрактную государственную службу, чтобы была мотивация работать на результат.

Также, по словам премьера, ликвидируют бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений за неэффективную работу госслужащих, и введут премии за производительность труда.

Он добавил, что во властные кабинеты ждут "амбициозную молодежь", у которой "глаза горят".

Что было раньше: 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1066, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих.

Читайте также: Как Рада разрешила увольнять госслужащих по прихоти министров без веских оснований

Предыстория:

  • 19 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти". Он предусматривает упрощение порядка принятия на работу и увольнения чиновников и вводит контрактную государственную службу.

Украинская правда

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Темы: Гончарук Кабинет министров законодательство увольнение


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