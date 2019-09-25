В Минобразования объяснили «слуге народа», что за лампочки и люки в школе отвечает власть

За материально-техническое обеспечение и содержание школ отвечают их основатели, а за вымогательство средств у родителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Источник: комментарий руководителя экспертной группы по вопросам государственно-общественного образования Директората дошкольного и школьного образования МОН Владимира Божинского УП.

Прямая речь: "Я видел это заявление нардепа. Но все вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением и развитием школ – это зона ответственности его основателя. В случае коммунальной школы – это либо городской, либо районный совет. Реже – областной совет".

"Здесь (ответственный – ред.) или мэр, или районный председатель соответствующего совета. Или председатель исполнительного комитета или местной государственной администрации.

"Поэтому можно обращаться или к местным депутатам, или в местную государственную администрацию с тем, чтобы пересмотрели бюджеты соответствующих учреждений и провели работу по корректировке этих бюджетов на основании бюджетного запроса со стороны директора школы".

О том, имеет ли право директор заставлять родителей сдавать деньги на обеспечение школы: "Однозначный ответ – он не имел права заставлять. Он мог обратиться к родителям с соответствующей просьбой о добровольной благотворительной помощи, и уже тот, кто хотел бы, мог бы помочь. Но я понимаю, что добровольность может быть с привкусом принуждения, и взносы могут быть по факту – принудительными".

Детали: Божинский отметил, что местные власти имеют возможность вносить изменения в бюджет и могут найти средства на решение каких-то ситуаций, которые требуют немедленного вмешательства, даже в конце бюджетного года.

Если у родителей требуют деньги, то, по словам представителя Минобразования, за это предусмотрена уголовная ответственность, и в таком случае следует обращаться в полицию.

В случае, если из-за отказа родителей задавать какие-то средства, в школе начинают травить ребенка – то это буллинг. В таком случае надо обратиться в учреждение образования, которое должно составить комиссию, прийти к определенным выводам, и за это может наступать административная соответствие в виде штрафа.

Что было раньше: Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский вместо того, чтобы помочь решить проблемы и привлечь к ответственности халатных чиновников в своем округе в г. Днепр, предложил родителям школьников самим привести в порядок территорию школы, скинувшись по 100 гривен на люки.

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