Квоти повернули українську музику на радіо і телебачення – Нацрада

Політика держави щодо введення україномовних квот, що реалізується з 2016 року, повернула українську мову в ефіри телеканалів і радіостанцій.

Джерело: прес-служба Нацради з питань телебачення і радіомовлення, "Укрінформ"

Деталі: За словами члена Національної ради Сергія Костинського, за 3 роки українська мова тотально повернулася в ефір телеканалів і радіостанцій, а українська пісня отримала потужний розвиток і сталу ротацію в ефірі радіомовників.

Продюсер телеканалу "М 2" Роман Муха розповів, що через 3 роки виробництво відеокліпів на українські пісні в 6 разів збільшилось.

Продюсер додав, що введення квот залучило в музичну індустрію близько 100 тисяч людей по всій країні — аранжувальників, музикантів, звукові студії, спеціалістів зі світлового обладнання тощо.

За результатами моніторингу Нацради, 53% пісень, які є в ротації на регіональних і місцевих радіостанціях, звучать українською мовою. Таким чином, законодавча норма перевиконана на 18 відсоткових пунктів.

В 11-ти областях України україномовних пісень значно більше за 50%. Це:

Сумська область – 81%

Рівненська – 80%

Тернопільська – 78%

Івано-Франківська – 71%

Волинська– 63%

Львівська – 61%

Харківська – 56%

Херсонська – 54%

Чернівецька – 53%

Донецька – 52%

Кіровоградська – 50%

Водночас, у двох областях зафіксовано мінімальні показники виконання квоти, це – Хмельницька область – 36% і Дніпропетровська область – 38%.

Член Нацради Максим Онопрієнко зазначив, що обсяг ведення передач українською мовою також демонструє позитивну динаміку – 93%, що на 1 в.п. більше ніж минулого року.

Зокрема, у 10-ти областях України показник обсягу ведення передач державною мовою перевищує 95%. Це:

Волинська, Рівненська, Хмельницька області – 100%

Чернівецька – 99%

Сумська, Черкаська, Львівська – 98%

Чернігівська, Івано-Франківська – 97%

Харківська – 96%.

Наразі ефір радіостанцій передбачає такі норми: кількість україномовних пісень має становити не менше як 35%; обсяг ведення передач державною мовою – не менш ніж 60%; для радіостанцій, які транслюють понад 60% пісень мовами ЄС, частка пісень українською має бути не менше як 25%.