Квоти повернули українську музику на радіо і телебачення – Нацрада

1425 переглядів
Середа, 25 вересня 2019, 14:51

Політика держави щодо введення україномовних квот, що реалізується з 2016 року, повернула українську мову в ефіри телеканалів і радіостанцій. 

Джерело: прес-служба Нацради з питань телебачення і радіомовлення, "Укрінформ"

Деталі: За словами члена Національної ради Сергія Костинського, за 3 роки українська мова тотально повернулася в ефір телеканалів і радіостанцій, а українська пісня отримала потужний розвиток і сталу ротацію в ефірі радіомовників.

Продюсер телеканалу "М 2" Роман Муха розповів, що через 3 роки виробництво відеокліпів на українські пісні в 6 разів збільшилось.

Продюсер додав, що введення квот залучило в музичну індустрію близько 100 тисяч людей по всій країні — аранжувальників, музикантів, звукові студії, спеціалістів зі світлового обладнання тощо.

За результатами моніторингу Нацради, 53% пісень, які є в ротації на регіональних і місцевих радіостанціях, звучать українською мовою. Таким чином, законодавча норма перевиконана на 18 відсоткових пунктів.

В 11-ти областях України україномовних пісень значно більше за 50%. Це:

  • Сумська область – 81%
  • Рівненська – 80%
  • Тернопільська – 78%
  • Івано-Франківська – 71%
  • Волинська– 63%
  • Львівська – 61%
  • Харківська – 56%
  • Херсонська – 54%
  • Чернівецька – 53%
  • Донецька – 52%
  • Кіровоградська – 50%

 

Водночас, у двох областях зафіксовано мінімальні показники виконання квоти, це –  Хмельницька область – 36% і Дніпропетровська область – 38%.

Член Нацради Максим Онопрієнко зазначив, що обсяг ведення передач українською мовою також демонструє позитивну динаміку – 93%, що на 1 в.п. більше ніж минулого року.

Зокрема, у 10-ти областях України показник обсягу ведення передач державною мовою перевищує 95%. Це:

  • Волинська, Рівненська, Хмельницька області – 100%
  • Чернівецька – 99%
  • Сумська, Черкаська, Львівська – 98%
  • Чернігівська, Івано-Франківська – 97%
  • Харківська – 96%.
 

Наразі ефір радіостанцій передбачає такі норми: кількість україномовних пісень має становити не менше як 35%; обсяг ведення передач державною мовою – не менш ніж 60%; для радіостанцій, які транслюють понад 60% пісень мовами ЄС, частка пісень українською має бути не менше як 25%.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: телебачення мова Україна закон про мови


powered by lun.ua
Матеріали за темою
США дали близько $1 мільйона для українського мовлення на Крим і Донбас – Держдеп 13 вересня 2019, 13:22
Нацрада звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії NewsOne 5 вересня 2019, 16:21
Поліція затримала противника і прихильника телеканалу NewsOne: почубилися 5 вересня 2019, 14:13
Усі новини
Головні новини
Звільнився заступник Холодницького
Скандальний "слуга народу" хоче, щоб батьки скинулися на люки для школи
Замість Князєва призначили нового голову Нацполіції
У Донецьку спалахнула пожежа з вибухами, кажуть про склад боєприпасів – ЗМІ
Усі новини
дослідження

Музика може бути небезпечною для водіїв

безпека

Укуси змій: як запобігти та лікувати

Фото

Надзвичайні краєвиди з кабіни літака