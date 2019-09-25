Квоты вернули украинскую музыку на радио и телевидение – Нацрада
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Среда, 25 сентября 2019, 14:51
Политика государства по введению украиноязычных квот, которая реализуется с 2016 года, вернула украинский язык в эфиры телеканалов и радиостанций.
Источник: пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, "Укринформ"
Детали: По словам члена Национального совета Сергея Костинского, за 3 года украинский язык тотально вернулся в эфир телеканалов и радиостанций, а украинская песня получила мощное развитие и постоянную ротацию в эфире радиовещателей.
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