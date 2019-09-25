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Квоты вернули украинскую музыку на радио и телевидение – Нацрада

Среда, 25 сентября 2019, 14:51

Политика государства по введению украиноязычных квот, которая реализуется с 2016 года, вернула украинский язык в эфиры телеканалов и радиостанций.

Источник: пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, "Укринформ"

Детали: По словам члена Национального совета Сергея Костинского, за 3 года украинский язык тотально вернулся в эфир телеканалов и радиостанций, а украинская песня получила мощное развитие и постоянную ротацию в эфире радиовещателей.

Продюсер "М2" Роман Муха рассказал, что через 3 года производство видеоклипов на украинские песни в 6 раз увеличилось.

Продюсер добавил, что введение квот привлекло в музыкальную индустрию около 100 тысяч людей по всей стране - аранжировщиков, музыкантов, работников звуковых студий, специалистов по световому оборудованию и тому подобное.

По результатам мониторинга Нацсовета, 53% песен, которые есть в ротации на региональных и местных радиостанциях звучат на украинском языке. Таким образом, законодательная норма перевыполнена на 18 процентных пунктов.

В 11-ти областях Украины украиноязычных песен значительно больше 50%. Это:

  • Сумская область - 81%
  • Ровенская - 80%
  • Тернопольская - 78%
  • Ивано-Франковская - 71%
  • Волынская - 63%
  • Львовская - 61%
  • Харьковская - 56%
  • Херсонская - 54%
  • Черновицкая - 53%
  • Донецкая - 52%
  • Кировоградская - 50%
 

В то же время, в двух областях зафиксировано минимальные показатели выполнения квоты, это - Хмельницкая область - 36% и Днепропетровская область - 38%.

Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что объем ведения передач на украинском языке также демонстрирует положительную динамику - 93%, что на 1 п.п. больше чем в прошлом году.

В частности, в 10-ти областях Украины показатель объема ведения передач на государственном языке превышает 95%. Это:

  • Волынская, Ровенская, Хмельницкая области - 100%
  • Черновицкая - 99%
  • Сумская, Черкасская, Львовская - 98%
  • Черниговская, Киевская - 97%
  • Харьковская - 96%.
 

Сейчас в эфире радиостанций предусматривает такие нормы: количество украиноязычных песен должно составлять не менее 35%; объем ведения передач на государственном языке - не менее 60%; для радиостанций, которые транслируют более 60% песен языках ЕС, доля песен на украинском должно быть не менее 25%.

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Украинская правда

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Темы: телевидениеязыкУкраиназакон о языках
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